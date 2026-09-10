Museo do Pobo Galego ofrece una conferencia sobre las Frazadas con flores de Chiloé chilenas y su vínculo con Galicia

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La investigadora y directora del Comité Nacional de Conservación Téxtil de Chile, Trinidad Flaño Manduja, ofrecerá este jueves una conferencia en el Museo do Pobo Galego acerca de las Frazadas con flores de Chiloé, una pieza téxtil tradicional del archipiélago chileno de Chiloé que comparte "importantes conexiones" con la tradición téxtil de Galicia.

La actividad --organizada en el marco de la Semana do Patrimonio Invisible-- arrancará a las 19.00 horas en el Ala Sur del museo, con el objetivo de conocer los resultados de la investigación etnográfica desarrollada por Flaño y basada en las frazadas: piezas téxtiles utilizadas tradicionalmente como ropa de cama en el archipiélago chileno de Chiloé, cuya práctica artesanal se encuentra actualmente en vías de desaparición.

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A partir de la investigación --iniciada en 2013 en las comunas chilenas de Chonchi y Puqueldón-- Flaño ha rastreado los orígenes, diseños, técnicas y usos de dichas piezas, identificando una conexión o "herencia común" entre estas y los cobertores y colchas tradicionales de Galicia.

Así, en la conferencia se presentarán los principales resultados del trabajo, mostrando algunas de las frazadas que forman parte de la colección de Trinidad Flaño, con el objetivo de "contribuir al conocimiento, valoración y preservación de un patrimonio en peligro de desaparición", así como de mostrar las "relaciones e intercambios culturales" que existen entre Galicia y Chile.

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