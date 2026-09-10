Thales Alenia Space logra un contrato de 500 millones para la constelación europea IRIS²

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París, 10 sep (EFE).- Thales Alenia Space ha logrado un contrato de unos 500 millones de euros para suministrar las cargas útiles gubernamentales de 330 satélites de la futura constelación europea de comunicaciones seguras IRIS², en un acuerdo que eleva a más de 3.000 millones de euros el valor previsto de sus contratos en el programa, informó la compañía este jueves.

La empresa, controlada por Thales en un 67 % y Leonardo en un 33 %, suministrará a Eutelsat las cargas útiles destinadas a los satélites, según un protocolo de acuerdo anunciado durante la Cumbre Espacial Internacional de París, que se clausura hoy.

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IRIS² prevé una constelación de al menos 348 satélites en distintas órbitas para proporcionar comunicaciones seguras a organismos gubernamentales, servicios de protección civil y emergencias y usuarios de defensa y seguridad. El sistema también ofrecerá servicios comerciales a empresas. Los primeros lanzamientos están previstos para 2029.

"Esta orden representa una parte de unos 500 millones de euros de un contrato global de IRIS² adjudicado a Thales Alenia Space, cuyo importe debería superar los 3.000 millones de euros", explicó la compañía en un comunicado.

Su consejero delegado, Hervé Derrey, afirmó que Thales Alenia Space aprovechará su experiencia en constelaciones, cargas útiles digitales, comunicaciones 5G y sistemas seguros para desarrollar el programa.

Por separado, Airbus Defence and Space anunció que ha firmado el contrato inicial para el diseño y construcción de la primera serie de satélites de IRIS². Airbus fabricará las plataformas e integrará las cargas útiles de Thales Alenia Space para la primera capa del segmento de órbita terrestre baja (LEO), formada por al menos 66 satélites que deberán entregarse en 2029.

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Airbus no reveló el importe del contrato, pero dijo que aprovechará las inversiones realizadas en los últimos años en constelaciones LEO y ampliará su capacidad industrial para cumplir los plazos y objetivos del programa.

Eutelsat, responsable del segmento LEO dentro del consorcio SpaceRISE, está permitiendo con estos acuerdos que Airbus y Thales Alenia Space comiencen los trabajos sobre esta primera capa de satélites.

La primera capa LEO constituirá el componente soberano de IRIS² y proporcionará comunicaciones en banda Ka militar a futuros usuarios europeos. El proyecto pretende reforzar la soberanía digital y la autonomía estratégica de Europa y reducir su dependencia de infraestructuras espaciales de terceros. EFE

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