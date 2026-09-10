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Samsung presenta "Todo que ver", su nueva oferta de entretenimiento en Samsung TV Plus

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2026

La campaña invita a continuar disfrutando del entretenimiento a través de una oferta de más de 180 canales disponibles en Samsung TV Plus

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Elegir qué ver puede depender del día, del plan o simplemente de lo que se quiera en ese momento. A veces buscamos una historia para seguir capítulo tras capítulo; pero otras veces, música, una película o algo para compartir en familia. Esa manera tan simple de elegir es el punto de partida de "Todo que ver", la nueva campaña de Samsung.

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La iniciativa del servicio de streaming Samsung TV Plus, que ahora cuenta con más de 180 canales disponibles de forma gratuita es sencilla: desde una pantalla Samsung los usuarios pueden acceder al servicio y encontrar opciones para distintos gustos y momentos.

Del K-Drama al K-Pop y contenidos para toda la familia

Quienes disfrutan de los K-Dramas pueden encontrar títulos como Fight For My Way, que sigue a cuatro amigos de la infancia mientras buscan abrirse camino profesionalmente y enfrentan los retos de la vida adulta, al mismo tiempo que una amistad comienza a transformarse en romance. Por su parte, Amor bajo la luz de la luna es un drama ambientado en la dinastía Joseon sobre el romance entre un príncipe heredero y una joven que se hace pasar por eunuco dentro del palacio.

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Para los fans del K-Pop, BOYS PLANET sigue a 98 jóvenes de distintas partes del mundo que participan en retos de canto y baile con el objetivo de conseguir el voto del público y debutar como parte de un nuevo grupo; I-LAND2, por su parte, presenta a un grupo de participantes que compiten y entrenan para conseguir un lugar en una nueva agrupación femenina.

El baile también tiene un espacio con World of Street Woman Fighter, una competencia que reúne equipos de danza urbana de distintos países para enfrentarse a través de diferentes estilos y coreografías.

Y si el plan es pasar un rato con los pequeños de la casa, Baby Shark TV ofrece una opción pensada para los más pequeños. A estas propuestas se suman películas, series y caricaturas que permiten elegir qué ver de acuerdo con cada ocasión.

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Con esta campaña, Samsung amplía sus opciones de entretenimiento para que los usuarios puedan elegir sus contenidos favoritos y disfrutar de ellos directamente desde su pantalla.

Samsung TV Plus. Streaming como te gusta.

Sobre Samsung TV Plus

Samsung TV Plus es un servicio global de entretenimiento premium, gratuito y accesible, que reúne diversos canales, eventos en vivo y contenido bajo demanda, todo en un solo lugar. Creado para acompañarte en todos los momentos de tu rutina, el servicio ofrece una experiencia sencilla y directa. Presente en 30 países y con más de 100 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, Samsung TV Plus está disponible exclusivamente en los Smart TV de Samsung y otros dispositivos seleccionados, con una experiencia de descubrimiento de contenido curado, que conecta al público con una programación relevante y de calidad, sin necesidad de suscripción ni registro. Para obtener más información, visite https://www.samsung.com/mx/tvs/smart-tv/samsung-tv-plus.

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FUENTE Samsung Mexico