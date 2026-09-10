Nueva York destaca el trabajo del Registro de Salud del World Trade Center tras el 11-S

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Nueva York, 10 sep (EFE). - El Departamento de Salud de Nueva York destacó este jueves las dos décadas de investigación sobre los efectos a largo plazo de los atentados del 11 de septiembre del 2001 realizada por el Registro de Salud del World Trade Center (WTC), uno de los estudios de seguimiento de mayor trayectoria en el mundo tras una de las mayores catástrofes de la historia de EE.UU.

En el registro están inscritas más de 71.000 personas que se encontraban en la zona de los ataques o participaron en las labores de respuesta.

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"El Registro ha sido esencial para comprender los efectos a largo plazo sobre la salud y para asegurar que las personas que estuvieron expuestas sigan siendo atendidas, escuchadas, apoyadas y nunca olvidadas", indicó en un comunicado el comisionado de Salud de la ciudad, Alister F. Martin.

De acuerdo con el comunicado, la investigación ha contribuido a identificar y comprender mejor las condiciones de salud física relacionadas con el 11-S, entre las que figuran el asma y otras enfermedades respiratorias, la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y el cáncer.

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También el trastorno por estrés postraumático (TEPT) y la depresión y condiciones emergentes como las enfermedades autoinmunes, los problemas auditivos y el deterioro cognitivo, que se han reportado a través de los 25 años de los atentados que se cumplen este viernes.

La investigación del Registro -creado en noviembre de 2001- ha mostrado que los síntomas del TEPT están entre los efectos en la salud más comunes y que casi el 20 % de los adultos registrados los ha experimentado, una tasa cuatro veces superior a la del TEPT en la población general.

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Además, ha puesto de manifiesto que las personas que vivieron directamente los atentados cuando eran niños tienen el doble de probabilidades de desarrollar asma en comparación con la población general del estado, y también presentan un mayor riesgo de sufrir depresión.

El Departamento de Salud destacó que, desde el momento de su creación, el Registro ha dado seguimiento a los síntomas y condiciones de las personas inscritas asociados a la exposición al polvo tras los atentados.

Entre las condiciones se incluyen trastornos respiratorios como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar, la sarcoidosis y las enfermedades autoinmunes, así como enfermedades cardiovasculares, cáncer y pérdida auditiva.

Uno de los efectos emergentes descubiertos recientemente es el aumento del deterioro cognitivo. Múltiples estudios han revelado que la exposición a la nube de polvo del 11-S se asoció de manera significativa con esa condición, y un estudio del Registro reveló que la confusión y la pérdida de memoria afectan a más de 1 de cada 5 participantes.

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De cara al futuro, las áreas de interés de la investigación incluyen el envejecimiento y la cognición, la preparación para emergencias, las consecuencias de sufrir múltiples eventos catastróficos y el seguimiento continuo de los afiliados que eran menores en aquel momento y que ahora son adultos. EEF

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