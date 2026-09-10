Agencias

El Baloncesto de Fuenlabrada cambia de nombre al Partizan Fuenlabrada por su amistad con el KK Partizan

Imagen H54UVYTWCFGMZCWJKX5KCAJJ6Q
Guardar

El actual Partizan Fuenlabrada anunció este jueves su cambio de denominación dejando atrás el antiguo nombre, Baloncesto Fuenlabrada, para dar un "histórico paso" con motivo del 35 aniversario de su hermanamiento con el Partizan de Belgrado serbio.

"Partizan de Fuenlabrada es la nueva denominación del Baloncesto Fuenlabrada. Este histórico paso es la culminación de un hermanamiento del que ahora se cumplen 35 años y que nació con la presencia del equipo balcánico en Fuenlabrada para disputar como local la Copa de Europa 1991-92. En aquel campeonato el Partizan acabó proclamándose campeón de Europa", expresó el club español en nota de prensa.

PUBLICIDAD

Asimismo, el Partizan de Fuenlabrada aseguró que comparte un proyecto común con la entidad belgradense, en el que supone un "gran impulso compartido" y abarca "los ámbitos institucional, deportivo, social, de negocio y marca".

"Hablar de la historia compartida con el Partizan en Fuenlabrada y por extensión en la Comunidad de Madrid es hablar de hermandad, de los valores del deporte, es también hablar de solidaridad y al mismo tiempo de éxito, de la capacidad para sobreponerse a las dificultades y de gratitud compartida", explicó.

PUBLICIDAD

Por ello, el club español destacó su hospitalidad con el Partizan de Belgrado en tiempos de guerra. "La relación que surgió cuando con motivo de la guerra el Partizan de Belgrado fue acogido como equipo propio en nuestra ciudad ha tenido continuidad en el tiempo", resaltó.

"No solo es que en ese curso hicieran (hiciéramos) historia al lograr el título de campeones de Europa, es que la colaboración se ha mantenido a lo largo del tiempo, intensificándose en los últimos años hasta alcanzar hoy esta simbiosis de la que surge nuestra nueva denominación como Partizan de Fuenlabrada", añadió.

Además, la entidad madrileña anunció que seguirá trabajando en conjunto con el KK Partizan. "En marcha están ya, entre otros, trabajos en común relacionados con la formación de jugadores, iniciativas institucionales o de revaloración de marca que conllevarán un crecimiento en diversos campos para el nuevo Partizan de Fuenlabrada", zanjó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rutte resta importancia a posibles cambios políticos en Europa: "La OTAN seguirá unida y fuerte"

Rutte resta importancia a posibles cambios políticos en Europa: "La OTAN seguirá unida y fuerte"

'El fin de los tiempos': Venecia imagina 'futuros generados' desde las heridas de Colombia

Infobae

La demanda de gas crece un 9,1% en agosto, con EEUU y Argelia como principales suministradores

La demanda de gas crece un 9,1% en agosto, con EEUU y Argelia como principales suministradores

El rector de la Universidad Católica de Costa Rica aborda los retos de la educación en una conferencia en la UCAV

El rector de la Universidad Católica de Costa Rica aborda los retos de la educación en una conferencia en la UCAV

La Fiscalía constata un incremento de más de 8 puntos en los incendios intencionados en 2025, el 32% del total

La Fiscalía constata un incremento de más de 8 puntos en los incendios intencionados en 2025, el 32% del total