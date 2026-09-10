El Baloncesto de Fuenlabrada cambia de nombre al Partizan Fuenlabrada por su amistad con el KK Partizan

Guardar

El actual Partizan Fuenlabrada anunció este jueves su cambio de denominación dejando atrás el antiguo nombre, Baloncesto Fuenlabrada, para dar un "histórico paso" con motivo del 35 aniversario de su hermanamiento con el Partizan de Belgrado serbio.

"Partizan de Fuenlabrada es la nueva denominación del Baloncesto Fuenlabrada. Este histórico paso es la culminación de un hermanamiento del que ahora se cumplen 35 años y que nació con la presencia del equipo balcánico en Fuenlabrada para disputar como local la Copa de Europa 1991-92. En aquel campeonato el Partizan acabó proclamándose campeón de Europa", expresó el club español en nota de prensa.

PUBLICIDAD

Asimismo, el Partizan de Fuenlabrada aseguró que comparte un proyecto común con la entidad belgradense, en el que supone un "gran impulso compartido" y abarca "los ámbitos institucional, deportivo, social, de negocio y marca".

"Hablar de la historia compartida con el Partizan en Fuenlabrada y por extensión en la Comunidad de Madrid es hablar de hermandad, de los valores del deporte, es también hablar de solidaridad y al mismo tiempo de éxito, de la capacidad para sobreponerse a las dificultades y de gratitud compartida", explicó.

PUBLICIDAD

Por ello, el club español destacó su hospitalidad con el Partizan de Belgrado en tiempos de guerra. "La relación que surgió cuando con motivo de la guerra el Partizan de Belgrado fue acogido como equipo propio en nuestra ciudad ha tenido continuidad en el tiempo", resaltó.

"No solo es que en ese curso hicieran (hiciéramos) historia al lograr el título de campeones de Europa, es que la colaboración se ha mantenido a lo largo del tiempo, intensificándose en los últimos años hasta alcanzar hoy esta simbiosis de la que surge nuestra nueva denominación como Partizan de Fuenlabrada", añadió.

PUBLICIDAD

Además, la entidad madrileña anunció que seguirá trabajando en conjunto con el KK Partizan. "En marcha están ya, entre otros, trabajos en común relacionados con la formación de jugadores, iniciativas institucionales o de revaloración de marca que conllevarán un crecimiento en diversos campos para el nuevo Partizan de Fuenlabrada", zanjó.