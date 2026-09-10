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Muere un policía y cinco profesores son secuestrados en un ataque en un campus en el oeste de Camerún

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Al menos un policía ha muerto y cinco profesores han sido secuestrados en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en un campus universitario en la región camerunesa de Noroeste, sacudida desde hace años por un conflicto entre las fuerzas gubernamentales y separatistas anglófonos.

El gobernador de Noroeste, Adolphe Lele Lafrique, ha indicado en un comunicado que el ataque fue perpetrado en un campus en Wum, situado en el departamento de Menchum, durante una visita oficial de un alto cargo para analizar el dispositivo de seguridad con motivo del inicio de curso escolar.

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Así, ha especificado que el convoy "quedó atascado a unos 50 metros" de la entrada al campus y ha agregado que el agente fue tiroteado nada más bajar del vehículo, tras lo que secuestraron a cinco docentes de la Escuela de Formación de Profesores para la Educación General (ENIEG), trasladados a paradero desconocido.

Lafrique ha expresado su "enérgica condena" a "este acto de barbarie" y ha hecho un llamamiento a la calma", al tiempo que ha incidido en que las fuerzas de seguridad se encuentran ya desplegadas en la zona para intentar hallar a los responsables del ataque y liberar a los secuestrados.

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Las regiones anglófonas de Camerún --Noroeste y Suroeste, otrora parte de las colonias británicas en África pero que decidieron unirse al Camerún francés-- se han visto sacudidas por el conflicto a raíz de la represión de los movimientos separatistas tras la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno respondió mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.

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