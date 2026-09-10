Matías Almeyda confía en que experiencia de Márquez lo hará triunfar en selección mexicana

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Monterrey (México), 10 sep (EFE).- El argentino Matías Almeyda, entrenador del Monterrey mexicano, confió en que la experiencia de Rafael Márquez lo hará triunfar como seleccionador de México.

"Es un entrenador con la experiencia de haber estado como en un Mundial, de haber jugado a un nivel muy alto, eso le va a portar muchísimo al fútbol mexicano", afirmó Almeyda respecto a la presentación, más temprano, de Márquez como nuevo seleccionador mexicano.

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Almeyda, exentrenador del Sevilla español, destacó que con la llegada de Márquez, un histórico del Barcelona y cinco veces mundialista como jugador, la selección mexicana tiene un camino de crecimiento seguro.

"Tiene todo, ha estado en muchos lugares, cuenta con gran experiencia, es joven. Además, hay una camada muy buena de jugadores jóvenes en México, seguro él lo tiene muy claro y le deseo que haga un excelente trabajo. Confío en que lo va a hacer muy bien", señaló el argentino sobre Márquez, quien fue auxiliar del seleccionador Javier Aguirre en el pasado Mundial.

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Almeyda, quien llegó para este torneo de Apertura a los Rayados, confió en que el trabajo en su equipo provocará que Rafa Márquez se fije en sus jugadores para llevarlos al Tri.

"De nosotros, si llama a jugadores a la selección eso quiere decir que se levantó el nivel en el equipo. Sí, nos desarmarán, pero no importan, son de las cosas positivas que se tiene cuando hay llamados", apuntó.

El estratega dijo que los llamados que espera tenga Monterrey no sea sólo de jugadores mexicanos y puso el ejemplo del uruguayo Diego Rossi, un elemento que ha sido parte de los procesos en selecciones menores y con la absoluta ya tuvo un llamado en 2022.

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"Puede pasar incluso con Diego Rossi en la selección de Uruguay, si ellos levantan el nivel para ir a selección quiere decir que están haciendo bien las cosas en sus clubes y eso le da jerarquía a este equipo", concluyó.

Matías Almeyda tiene a Rayados en el décimo lugar del Apertura con nueve puntos luego de siete jornadas.

En la octava fecha del campeonato el Monterrey recibirá a los Tigres UANL, en el clásico de la ciudad.