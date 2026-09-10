La reina Margarita de Dinamarca abandona el hospital tras ser ingresada por indisposición

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Copenhague, 10 sep (EFE).- La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha abandonado este jueves el Hospital del Reino de Copenhague cuatro días después de haber sido ingresada por una indisposición, informó la Casa Real de ese país nórdico.

"La reina Margarita se encuentra bien y debe tomárselo con calma en los próximos días", consta en un comunicado de esa institución.

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La madre del rey Federico X, que ya se encuentra de vuelta en su residencia en el castillo de Fredensborg (al norte de la capital), fue ingresada el domingo, cuando se le encontró un nuevo hematoma en la región de la cadera y resultó sufrir una deshidratación suave.

La Casa Real había informado entonces de que la reina permanecería ingresada esta semana y que se encontraba "de buen ánimo y bien, atendiendo a las circunstancias".

Su ingreso le impidió asistir la víspera al funeral en Oslo del rey Harald V de Noruega, fallecido el pasado día 28 a los 89 años.

Margarita sufrió varios ingresos hospitalarios la pasada primavera relacionados con problemas coronarios.

La reina fue ingresada el pasado 14 de mayo por una angina de pecho, que obligó a practicarle una angioplastia, y permaneció allí durante cinco días.

Seis días después tuvo que ser hospitalizada de nuevo al serle detectado un trombo en la zona de la cadera, resultado de una caída anterior, hasta ser dada de alta el 29 de mayo.

Margarita, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, mantiene el título de reina y sigue participando en actos oficiales.

Su inesperado anuncio de que dejaría el trono después de 52 años se produjo durante su tradicional discurso de Fin de Año.

La reina, que en repetidas ocasiones había reiterado que su trabajo era "de por vida", apeló entonces para justificar su retirada a su edad, a los problemas derivados de una complicada operación de espalda y a la necesidad de dar paso a la nueva generación. EFE

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