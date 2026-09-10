La firma de 'e-commerce' Mercado Libre emite bonos por 860,4 millones de euros para financiar su crecimiento

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La firma argentina de comercio electrónico Mercado Libre ha emitido bonos por 1.000 millones de dólares (860,4 millones de euros) a un interés del 5,85% y vencimiento el 14 de septiembre de 2036 para financiar su expansión internacional.

Según el documento regulatorio enviado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, esto supone que el rendimiento es 130 puntos básicos superior al ofrecido por las Letras del Tesoro norteamericano.

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Los nuevos pagarés han sido calificados con 'BBB-' por Fitch Ratings y S&P Global Ratings, mientras que Moody's le ha asignado una nota de 'Baa3', equivalente al nivel más bajo dentro de la categoría de grado de inversión de las tres agencias.

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Securities y Morgan Stanley han actuado como coordinadores globales conjuntos y entidades principales de colocación. De su lado, Allen & Company y Banco Santander han sido gestores conjuntos en la colocación.

Esta es la primera emisión de la compañía desde el pasado diciembre y la tercera a nivel mundial desde que se estrenase hace cinco años en los mercados globales. Los bonos anteriores de Mercado Libre que ya están en circulación se amortizarán en 2033.

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ÚLTIMOS RESULTADOS

Mercado Libre comunicó a principios de agosto que obtuvo un beneficio neto de 883 millones de dólares (759,7 millones de euros) durante el primer semestre de 2026, un 13,2% menos que lo contabilizado hace un año.

Los ingresos netos y financieros ascendieron a 19.014 millones de dólares (16.359 millones de euros), un 49,4% más. Los servicios aportaron 16.407 millones de dólares (14.116 millones de euros) y los productos 2.607 millones de dólares (2.243 millones de euros), un 45,4% y un 80,9% más, respectivamente.

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La multinacional registró en el segundo trimestre unas ganancias de 466 millones de dólares (401 millones de euros), un 10,9% menos, y una cifra de negocio que repuntó un 49,8%, hasta los 10.169 millones de dólares (8.749 millones de euros).