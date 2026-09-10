La Inteligencia surcoreana cree que la hija del líder norcoreano tiene un hermano menor

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Seúl, 10 sep (EFE).- El Servicio de Inteligencia de Corea del Sur (NIS) está investigando la existencia de un hermano menor de Kim Ju-ae, hija del líder norcoreano, Kim Jong-un, y cada vez más vista como sucesora, según dijo la agencia y recogen este jueves medios surcoreanos.

"Actualmente, consideramos que Kim Ju-ae se encuentra en la etapa de sucesora designada, y estamos siguiendo información que apunta a la existencia de un hermano menor de sexo desconocido", afirmó en respuesta a consultas de la prensa, recoge el canal Chosun.

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El ente añadió que sigue verificando si tiene un hermano mayor, pero sostuvo que su evaluación es que, "incluso si existiera, no está en posición de convertirse en sucesor", si bien no dio detalles específicos por los que considera que no podría asumir el papel.

Anteriormente, los servicios de Inteligencia surcoreanos habían indicado que el matrimonio podría tener tres hijos nacidos en torno a 2010, 2013 y 2017, y que Kim Ju-ae sería la segunda, en medio de la incertidumbre sobre su orden de nacimiento y la falta de información sobre la estructura de la familia gobernante.

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En los últimos meses, la hija de Kim, que se cree que podría tener unos trece años, ha incrementado de forma notable su presencia en eventos clave en el país asiático, lo que ha llevado a la Inteligencia surcoreana a apuntar a un proceso de preparación para la sucesión.

A principios de esta misma semana, la agencia de noticias estatal KCNA publicó una serie de imágenes en las que la menor aparecía junto a su padre durante la ceremonia de puesta en servicio de un nuevo destructor "ofensivo" en su sistema de respuesta nuclear, el Kang Geon, durante un evento en la ciudad portuaria de Wonsan, en el este del país. EFE

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