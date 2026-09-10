Emiratos Árabes Unidos invertirá 40.000 millones en Alemania para proyectos de IA, energía o defensa

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Emiratos Árabes Unidos (EAU) invertirá 40.000 millones de euros en Alemania que irán a parar a proyectos de inteligencia artificial (IA), energía o defensa como parte del estrechamiento de los vínculos del país árabe con Europa.

"Esos 40.000 millones son solo el principio. Vamos a buscar las grandes oportunidades que llevarán esta relación al siguiente nivel", ha explicado el ministro emiratí de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, durante una entrevista concedida a 'Bloomberg'.

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Esta iniciativa busca "reafirmar la relación de larga data y la colaboración histórica" entre ambas naciones. El político ha indicado que 10.000 millones irán a parar a Baviera, mientras que el resto se asignará según surjan ámbitos concretos de cooperación. El país asiático ya lleva invertidos 34.000 millones en Alemania.

Los centros de datos y la IA son uno de los pilares fundamentales de los planes de Emiratos Árabes Unidos para diversificar su economía y ampliar su influencia política. Además, mejorar los lazos en materia de defensa con otros socios más allá de Washington ha cobrado mayor relevancia desde el estallido de la guerra de Irán.

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