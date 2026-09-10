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El extremo Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador de Millonarios

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Bogotá, 10 sep (EFE).- El extremo Juan Guillermo Cuadrado, de 38 años, fue anunciado como nuevo jugador de Millonarios, club en el que continuará su carrera tras haber jugado los últimos 11 años en la Serie A italiana.

"Millonarios FC anuncia la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas, quien se suma al equipo Embajador para continuar una carrera construida durante casi 20 años en la élite del fútbol internacional", señaló el club en un comunicado.

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El volante regresa a Colombia tras 17 años en los que jugó en Italia e Inglaterra y brilló en la selección colombiana, con la que disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. EFE

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