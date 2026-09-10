Aumenta a 16 el número de muertos por deslizamiento tras lluvias del tifón Saudel en China

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Pekín, 10 sep (EFE).- El balance de muertos por los deslizamientos de tierra registrados en los últimos días en el sureste de China subió a 16, después de que los equipos de rescate hallaran sin vida a los tres desaparecidos que seguían siendo buscados en la provincia de Jiangxi.

Según autoridades del condado de Suichuan, citadas por la agencia estatal Xinhua, las fuertes lluvias recientes provocaron daños en varios municipios de la zona y desencadenaron una serie de desastres geológicos.

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El episodio más grave se produjo en la madrugada del día 5 en la localidad de Gaoping, donde un flujo de lodo y rocas había causado 13 muertos, de acuerdo con el balance oficial previo.

Los equipos de rescate localizaron además sin vida a una persona que permanecía desaparecida en la localidad de Tanghu y a otras dos que seguían sin localizar en Zuo'an, lo que elevó el total de fallecidos a 16.

El balance anterior, difundido el martes, situaba la cifra en 13 muertos y tres desaparecidos.

Los corrimientos se produjeron tras varios días de fuertes precipitaciones asociadas a los remanentes del tifón Saudel, que desde finales de agosto afectó a varias provincias del este y sureste de China después de tocar tierra en la provincia de Zhejiang y volver a intensificarse de forma inusual sobre el mar de China Meridional.

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En Gaoping, el deslizamiento superó los 30.000 metros cúbicos de volumen y afectó a doce viviendas, ocho de ellas completamente destruidas y cuatro dañadas.

Más de 15.000 residentes de Suichuan habían sido evacuados a lugares seguros hasta el martes por la tarde, según balances previos, mientras las autoridades mantenían tareas de prevención ante posibles desastres secundarios. EFE

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