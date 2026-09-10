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108-56. Estados Unidos arrolla a Hungría y avanza a semifinales

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Berlín, 10 sep (EFE).-Estados Unidos no dio opción alguna a Hungría y desde el primer periodo estableció una ventaja de 20 puntos que no hizo más que ampliarse hasta el 108-56 final. El ‘Team USA’ certifica así su pase a las semifinales, donde espera al vencedor del Australia-España.

Kara Lawson apostó de nuevo por el quinteto de veteranas de inicio y volvió a dar sus frutos. Breanna Stewart, Napheesa Collier y Jackie Young establecieron una primera ventaja (18-9) que aumentó con la rotación de una acertada Aliyah Boston (26-9).

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Las imprecisiones en ataque de Hungría permitieron a Estados Unidos jugar transiciones rápidas. Con cuatro puntos consecutivos de Collier la diferencia superó la veintena y con un ‘coast to coast’ de Caitlin Clark para finalización de Angel Reese se echó el cierre al primer cuarto (36-12).

La base del Pécs, Agnes Studer, fue la más efectiva para el lado húngaro, pero los puntos a cuentagotas sirvieron de poco ante un ‘Team USA’ que no bajó el listón. Reese y Clark siguieron asociándose para acercarse a los treinta de ventaja (47-18).

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Hungría siguió el ritmo anotador en el último tramo del segundo cuarto, pero no logró reducir la distancia, que se quedó en 29 al descanso (59-30).

Collier continuó enchufada tras el paso por los vestuarios y con una contribución de nueve puntos en el tercer cuarto, fue el motor para que el resto del grupo siguiera exigiéndose hasta el final (78-37).

Dos triples seguidos de Rhyne Howards y otro de Paige Bueckers dejaron el 93-47 al término del tercer periodo y Estados Unidos siguió haciendo gala de su superioridad en un cuarto asalto en el que los puntos de Clark y Howard bastaron para llevarse el parcial y acabar la cuenta en el 108-56.

Pese a las dudas tras el ajustado triunfo ante Italia (52-55), Estados Unidos ha pasado por encima de sus siguientes rivales, República Checa y Hungría, y mantiene intacta su condición de clara favorita al título.

FICHA TÉCNICA:

108– Estados Unidos (36+23+34+15): Copper (10), Gray (6), Stewart (8), Collier (19), Young (10) -inicial- Bueckers (7), Citron (2), Howard (15), Iriafen (4), Clark (10) Boston (8), Reese (8).

56– Hungría (12+18+17+9): Takacs-Kiss (2), Studer (3), Aho (8), Juhasz (2), Lelik (12) -inicial- Kanyasi (5), Josepovits (9), Torok (11), Turner (-), Dul (2), Ratki (2) y Barnai (-).

Árbitros: Mihkel Männiste (EST), Waseem Husainy (CAN), Alan Dos Santos (BRA)

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Berlín, disputado en el pabellón Uber Arena ante 5603 espectadores. EFE

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