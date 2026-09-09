Sánchez admite preocupación por los resultados del informe PISA pero culpa a las CCAA del PP de no ejecutar los recursos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este miércoles su "preocupación" por los resultados del Informe PISA de la OCDE, pero ha responsabilizado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de no ejecutar los recursos y partidas de cooperación interterritorial destinadas a reforzar la compresión lectora y las matemáticas.

En ese informe PISA, los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

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En la primera sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo de no "estar pendiente de la calidad educativa" en España ni de otros problemas de los ciudadanos. A su entender, solo está pendiente de "manipular el censo con la 'ley de nietos'" o de la los casos de corrupción que le rodean.

FEIJÓO VE LA LEY EDUCATIVA DE SÁNCHEZ UN "FRACASO"

"En la España en la que usted todavía gobierna, las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta. La degradación de su proyecto afecta ya a los niños de este país, lo cual es intolerable", ha espetado Feijóo a Sánchez.

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El líder del PP ha achacado los malos datos a la ley educativa promovida por el Gobierno de Sánchez, la LOMLOE. "Es el primer examen a su ley educativa, al socialismo educativo que usted plantea, que ha sido el mayor de los fracasos de la historia democrática de nuestra historia", ha aseverado.

Dicho esto, el jefe de la oposición ha sacado pecho de la gestión educativa en las autonomías que gobierna su partido. "No se olvide, las mejores comunidades autónomas son las del PP y los dos territorios peores son los que gestiona usted, Ceuta y Melilla", le ha recalcado.

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SÁNCHEZ: "ESTE GOBIERNO MULTIPLICÓ POR DOS LA INVERSIÓN"

En su réplica, el presidente del Gobierno ha reconocido ante el Pleno de la Cámara Baja que los resultados de PISA "son de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y también en España".

Dicho esto, Sánchez ha subrayado que su Gobierno "multiplicó por dos la inversión" en el Ministerio de Educación con respecto al Gobierno de Mariano Rajoy, pasando de "3.200 millones de euros a más de 6.000". Con las becas, ha proseguido, ocurrió otro tanto de lo mismo, con "más de 1.000 millones de euros para garantizar la igualdad de oportunidades".

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Además, ha destacado los "más de 400 millones de euros en cooperación interterritorial con las comunidades autónomas competentes en la materia educativa para reforzar la comprensión lectora y para reforzar también las matemáticas".

Sin embargo, ha indicado que "el problema" es que hay comunidades autónomas del Partido Popular que "no ejecutan esos recursos económicos". "Esta es la cuestión, que ustedes no gobiernan", ha proclamado.

PIDE APOYO PARA LA LEY DE DOCENTES Y PROHIBICIÓN A REDES A MENORES

A renglón seguido, ha indicado que en este periodo de sesiones que se ha abierto hay dos proyectos de ley que son "fundamentales" para reforzar la comprensión: la ley de docentes y de ratios de alumno por aula; y la prohibición de que los jóvenes menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales.

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Según ha subrayado, esos dos proyectos de ley "sin duda alguna mejorarían la comprensión lectora" de los jóvenes. "Espero contar con el voto afirmativo del PP", ha dicho a los diputados del Grupo Popular.

Poco después, Sánchez ha pedido de nuevo apoyo al Parlamento para sacar adelante estas leyes subrayando que hay un deber y responsabilidad de tramitarlos porque "son muy importantes" para el futuro de los jóvenes y para "la calidad democrática" del país.

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"Creo que necesitamos un compromiso mayoritario en esta Cámara y espero que en este periodo de sesiones que acabamos de iniciar podamos culminar estas dos importantes leyes", ha insistido Sánchez en respuesta al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián.