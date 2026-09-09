Agencias

Qatar da por controlado un incendio en un buque en uno de sus puertos

Imagen IX5CZAOGGRAYXNRX5FWPIXAABY
Guardar

Las autoridades de Qatar han asegurado este miércoles que los servicios de emergencia han logrado controlar un incendio en un buque en el puerto de Al Uakra, sin más detalles sobre el incidente, registrado en medio de una nueva noche de cruces de ataques entre los ejércitos de Estados Unidos e Irán.

"La Defensa Civil ha logrado poner bajo control un incendio en un buque en el puerto de Al Uakra", ha dicho el Ministerio del Interior qatarí en un breve mensaje en redes sociales, en el que ha recalcado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Qatar no ha dado hasta ahora más detalles sobre el suceso y se desconoce si el buque ha sido alcanzado en un ataque, en medio de las tensiones en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, con intercambios de ataques durante los últimos días pese al alto el fuego pactado en abril.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una mujer fallece tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un sendero de Yaiza (Lanzarote)

Una mujer fallece tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un sendero de Yaiza (Lanzarote)

Miliband lamenta la respuesta israelí a las sanciones británicas pero las defiende

Infobae

AV. Carlos Alcaraz cae eliminado ante Ben Shelton en los cuartos de final del US Open

AV. Carlos Alcaraz cae eliminado ante Ben Shelton en los cuartos de final del US Open

Rusia ataca empresas militares y centros logísticos en Kiev, Mikoláiv y Odesa

Infobae

Cayetano Rivera responde con un impactante vídeo al dardo de su hermano Francisco

Cayetano Rivera responde con un impactante vídeo al dardo de su hermano Francisco