Gobierno uruguayo transfiere inmueble confiscado en dictadura a asociación Elena Quinteros

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Montevideo, 9 sep (EFE).- El Gobierno uruguayo transfirió este miércoles el apartamento que perteneció a la maestra Elena Quinteros, víctima de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985), a la asociación que lleva su nombre.

El inmueble, ubicado en Montevideo y confiscado por militares, fue transferido este miércoles -en el día del cumpleaños de Quinteros- del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Educación y Cultura y será cedido a la asociación para su administración y gestión como nuevo sitio de memoria.

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"Entendemos que esta decisión que se tomó es lo que corresponde", dijo el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y pidió "las disculpas por la demora".

El mandatario dijo ser consciente de que este acto "no resuelve el tema central", que es saber dónde están y qué pasó con todos los detenidos desaparecidos.

"Por supuesto que es compromiso de todos nosotros ahora hacer que esa memoria de Elena esté cada vez más viva y si ese sitio concreto nos obliga a juntarnos a pensar juntos y a sentir juntos, creo que estamos cumpliendo con lo que tanto debemos", afirmó el mandatario durante la firma del acuerdo.

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Raúl Olivera, en representación de la asociación, aseguró que se necesitaron "muchas voluntades políticas" para llegar a este día.

"El hecho de que hoy estemos festejando un cumpleaños distinto de Elena es motivo de regocijo para todos por igual, porque, si algo ha sabido hacer sabiamente nuestra sociedad, es condensar, en la figura de Elena Quinteros, la lucha y la resistencia contra la dictadura", celebró.

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La maestra Elena Quinteros era militante del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay. Fue secuestrada a la fuerza en 1976 cuando pedía asilo en el jardín de la Embajada de Venezuela en Uruguay, cuyos funcionarios trataron de auxiliarla infructuosamente. Sus restos nunca fueron localizados.

El represor Jorge Néstor Troccoli cumple cadena perpetua en Roma por este y otros crímenes en el marco de la Operación Cóndor en la década de 1970. EFE