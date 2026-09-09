Penélope Cruz tras su ovación en Venecia: "Soy la más sorprendida por lo que está pasando"

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Venecia (Italia), 9 sep (EFE).- El Festival de Venecia arropó con un largo aplauso a Javier Bardem y Penélope Cruz en el estreno de su nueva película juntos, 'Bunker', coronando así un año de importantes proyectos para ambos: "Soy la más sorprendida por lo que está pasando", confesó este miércoles la actriz española.

"Fue muy emocionante, la verdad, la reacción del público. Además la habíamos visto solo una vez y no estaba terminada y ya me gustó mucho, me remueve mucho. Pero claro, verla con público...", reconoce Cruz en un encuentro con algunos medios en la Mostra, al hablar del pase de gala del filme, que se celebró anoche.

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'Bunker', dirigida por el francés Florian Zeller y la novena obra en la que la pareja española actúa junta, suscitó un aplauso de alrededor de 15 minutos tras su estreno en el Palacio del Cine del certamen veneciano, donde compite por el León de Oro.

"O 16, me decían por aquí", apostilla la actriz, bromeando con lo que en cada gran estreno ya se conoce como 'el aplausómetro'.

Cruz ha regresado a este festival que le entregó la Copa Volpi hace cinco años por 'Madres paralelas' (2021) y donde ha estrenado muchos de sus últimos títulos como 'Loving Pablo' (2017) -también con Bardem-, 'Competencia Oficial' (2021) o 'Ferrari' (2023)

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Pero en esta ocasión su vuelta veneciana se da en un importante año en lo laboral, pues en un mismo año ha sacado adelante tres películas: 'Bunker', 'La bola negra' (2026) y 'The invite' ('La invitación', 2026).

Por esa razón, considera "muy especial" el recibimiento que ha tenido en Venecia, después del que le dedicaron en Cannes por 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrosi. "Es muy bonito, muy especial y sabemos que no pasa siempre. Aunque este año lo haya vivido dos veces", afirma.

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La actriz española considera que sigue "alucinando" con este tipo de relación, pero... ¿cabe todavía el asombro en una carrera tan exitosa como la suya? Ella cree que por supuesto.

"Claro, si estrenas tres en un año... De repente, si una sale muy bien y conecta de esa manera con el público, pues ya es una especie de milagro... pero que esté pasando con las tres es raro, y normal y sano que me sorprenda", responde.

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Sin embargo la actriz resta importancia entre risas a los rumores de que pueda volver a pasar por los Óscar a raíz de la preselección de 'La bola negra'.

Al final, apunta, lo importante de un año así no es tanto "el ego" o "el subidón" sino que sirve para recordarle que "las cosas van bien en el trabajo", por lo que espera que se traduzca en más papeles en el futuro (como el que está rodando para Nancy Meyers).

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"Todo esto se traduce en que te sigan ofreciendo personajes interesantes, en poder seguir viviendo de tu trabajo haciendo lo que te gusta, con material de calidad, con material que te permita enfrentarte cada vez a algo nuevo y a algo que te de miedo... que es esa sensación que crea adicción dentro de nuestra profesión", alega.

Siete años después de 'Todos lo saben' (2018), la actriz española ha vuelto a actuar con su marido y padre de sus dos hijos, algo que ve factible porque el rodaje ha sido "muy cerca de casa", en Madrid.

"Pero tampoco por esa razón podemos decir venga vamos a hacernos una al año o una cada dos años (...) Pero no encontramos ninguna razón para decir que no a esto. Y la verdad es que sí, lo he disfrutado, sabiendo también que ahora nos dejaremos unos cuantos años sin trabajar", adelanta.

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Porque, según aclara, más allá del cine tienen una familia y, por lo tanto, trabajar en pareja tampoco puede convertirse en costumbre.

"Si pensara que nos tenemos que someter a algo así y más haciendo de pareja, algo así cada año, yo creo que tendría peligro trabajar muy a menudo como pareja. Y nos entendemos muy bien en el set, pero yo creo que no querríamos arriesgar trabajar todo el tiempo juntos porque sí o porque sea más fácil", reconoce. EFE

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(foto)