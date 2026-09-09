Agencias

Pakistán baraja bombardear a fuerzas hutíes en Yemen a petición de Arabia Saudí

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Islamabad, 9 sep (EFE).- Pakistán está sopesando llevar a cabo ataques aéreos contra los militantes hutíes en Yemen a petición de Arabia Saudí, según indicaron fuentes de seguridad, mientras Islamabad estudia activar su nuevo pacto de defensa con el reino árabe.

"En estos momentos, Pakistán está barajando la posibilidad de llevar a cabo ataques aéreos contra las fuerzas hutíes en Yemen desde territorio saudí", declaró a EFE un alto cargo de seguridad paquistaní, que pidió mantener el anonimato. EFE

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