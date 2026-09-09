Brennan saca la "manita" en Sevilla, Mas de rojo antes de la crono

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Sevilla, 9 sep (EFE).- No hay quien pueda al esprint con el británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike). Una vez más el ciclista de 21 años levantó los brazos como vencedor, la quinta vez en la presente edición, el séptimo éxito para su equipo, récord en una grande, tras una jornada de transición previa a la crono de Jerez que mantuvo a Enric Mas con el maillot rojo.

Imparable el corredor de Darlington. Levantó la mano señalando el cinco, la "manita", como rey del esprint y ganador de la decimoséptima etapa que a través de 185 km unió Dos Hermanas y Sevilla. Junto al Guadalquivir, Visma activó su plan perfecto: Van Aert lanza y Brennan remata. Marcó en meta 4h.07.15, a una media de 44,7 km/hora. Segunda plaza para el belga Jordi Meeus y tercera para Magnus Cort Nielsen.

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Después de la faena por velocidad, Brennan se mereció salir por la puerta grande de la plaza ciclista. Mientras, Enric Mas y los hombres de la general arrancaron una página del calendario, y ya están en capilla ante la crono. Plaza de primera en Jerez, 32 km al sol, duelo entre los favoritos. Cara a cara.

La ventaja para Enric, quien saldrá a defender 2.06 sobre Felix Gall y 2.10 respecto a Roglic. El líder del Movistar en su mejor versión contra la historia que avala al esloveno, ganador de 4 Vueltas. Entre medias un austríaco que transita de puntillas.

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"Sé lo que me estoy jugando, espero sacar de mí al mejor Enric. Estoy concentrado, mentalizado, con confianza. He trabajado durante muchos años y tengo una gran oportunidad. Quiero mantener la roja y luego disfrutar en la montaña", señaló en meta un ilusionado Enric Mas.

La última oportunidad para los esprinters coincidió con la etapa más llana de la presente edición, con solo 1.000 metros de desnivel. De Dos Hermanas a Sevilla, bajo el sol y con alegría, a menos para los dos "quijotes" que decidieron de salida desafiar al pelotón.

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Uno de ellos el habitual Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH), el "David Copperfield" de la Vuelta, un corredor que desaparece casi tanto con el mago americano. Se metió en la sexta escapada en la presente edición. El asturiano de Brañes se marchó a lucir el maillot de su equipo junto al francés Enzo Paleni (Groupama), un exjugador de hockey sobre hielo que se pasó al ciclismo para curarse una lesión de rodilla.

Viaje a ninguna parte. Sinuhé, nombre escogido por su padre tras leer "Sinuhé el egipcio", y Paleni pasaron por Los Palacios y Villafranca, km 7, con adelanto de 2 minutos. Una localidad mágica, allí nacieron dos vecinos ilustres recientes campeones del mundo de fútbol, Fabián Ruiz, del PSG, y Gavi, del Barça, y además el sevillista Jesús Navas, campeón en Sudáfrica 2010.

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No pudieron armar la mundial Sinuhé y Paleni. No era el día para regalos. El Visma olía la séptima corona con Brennan, o con Van Aert, y el resto de "guepardos" querían impedirlo sin saber muy bien cómo. Los entusiastas rebeldes se entregaron uno a uno. Primero el asturiano, después el francés a 3,2 de meta. Enorme faena, sin premio.

El pelotón iba lanzado. Operación llegada. El Uno X quería llevar la contraria al Visma y se puso a rodar a bloque con 4 hombres delante a falta de 2 km. Magnus Cort era el candidato. Pero apareció el de siempre, Wout Van Aert para poner orden. Imposible imponer un "treno"

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Aquí manda el Visma si hay esprint. Y el de siempre, Mathhew Brennan, solo tuvo que acelerar en el momento precisó para rematar una gran faena. Puerta grande para el chaval. Y récord para su equipo: 7 victorias, algo inédito en una grande.

La decimoctava etapa de la Vuelta será una cita clave con el crónometro que servirá para despejar dudas en la lucha por la roja. Se espera el duelo estelar entre el líder Enric Mas y el esloveno Primoz Roglic en el recorrido de 32,1 km que separan El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Un recorrido exigente con dos repechos pasado el ecuador de la prueba y final ascendente.

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Carlos de Torres