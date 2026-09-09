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ELEGRP presentó sus soluciones integrales de dispositivos de cableado residencial en la Expo Nacional Ferretera 2026

PR Newswire

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GUADALAJARA, México, 9 de septiembre de 2026

GUADALAJARA, México, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGRP, el fabricante líder mundial de material eléctrico, presentó sus soluciones eléctricas integrales para el hogar en la Expo Nacional Ferretera 2026, destacando su amplia gama de productos y su gran capacidad para desarrollar soluciones integradas que permitan una vida más segura, más práctica y más cómoda.

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En la feria, ELEGRP presentó una amplia gama de productos articulada en torno a cuatro soluciones clave: Control de la iluminación, carga USB, protección GFCI y hogar inteligente. Cada solución reunía una amplia gama de productos diseñados para dar respuesta a diferentes aplicaciones residenciales y necesidades de los usuarios. La exposición también contó con una gama ampliada de placas de pared de colores, que ofrecen una mayor personalización y flexibilidad de diseño para los espacios residenciales modernos.

«Los clientes de hoy en día buscan algo más que simples productos eléctricos. «Quieren soluciones integrales», afirmó Jonson, director sénior de producto de ELEGRP. «A medida que el mercado de la construcción en Latinoamérica sigue creciendo, impulsado por nuevas promociones residenciales y las crecientes oportunidades en los sectores hotelero, comercial y de infraestructuras, contar con un socio de confianza en el ámbito eléctrico es fundamental para el éxito de los proyectos.» «ELEGRP está perfectamente preparada para ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales adaptadas a las necesidades de cada proyecto».

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Control de la iluminación: Mayor comodidad y flexibilidad

Desde interruptores tradicionales hasta reguladores compatibles con LED, las soluciones de control de iluminación de ELEGRP ofrecen un mayor control sobre el brillo para disfrutar de una experiencia de iluminación más cómoda y personalizada. Gracias a su amplia compatibilidad con diferentes tipos de bombillas y a su rendimiento fiable, ofrecen un control constante de la iluminación en una amplia gama de aplicaciones.

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Carga por USB: Energía donde la necesites

A medida que los hogares utilizan cada vez más dispositivos conectados, la carga USB integrada ofrece una forma práctica de reducir la necesidad de adaptadores independientes y mantener los espacios despejados. Las tomas de corriente USB de ELEGRP integran puertos USB-C y USB-A directamente en la toma de pared, lo que ofrece desde la recarga USB básica hasta una recarga rápida de hasta 65 W para los dispositivos compatibles.

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Protección GFCI: Protección con mayor comodidad

Una protección fiable contra las faltas a tierra es esencial en cocinas, baños y otras zonas húmedas. Las soluciones GFCI de ELEGRP combinan una protección esencial con funcionalidades adicionales, como luces nocturnas integradas y carga USB. Las soluciones GFCI de ELEGRP, que incorporan una tecnología patentada de autocomprobación automática de 5 segundos, están diseñadas para ofrecer una protección fiable y un rendimiento constante.

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Hogar inteligente: Comodidad conectada, sin complicaciones

A medida que los dispositivos conectados se van integrando cada vez más en la vida cotidiana, los propietarios buscan formas más flexibles de gestionar la iluminación y los aparatos eléctricos. La gama de productos para el hogar inteligente de ELEGRP —que incluye reguladores de luz inteligentes, enchufes con Wi-Fi y enchufes inteligentes para exteriores— permite un control cómodo a través de aplicaciones móviles y asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant, lo que ayuda a simplificar la gestión diaria de los dispositivos y aporta mayor comodidad al hogar.

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Ahora que algunos de sus productos cuentan con la certificación NOM, ELEGRP sigue reforzando su presencia local en Latinoamérica, adaptando su cartera de productos para satisfacer los requisitos específicos de los mercados locales y atender mejor a los clientes de toda la región.

Acerca de ELEGRP

Fundada en el año 2000, ELEGRP es un fabricante líder a nivel mundial de equipos eléctricos y electromecánicos inteligentes, entre los que se incluyen dispositivos de corriente residual, dispositivos de cableado, dispositivos domésticos inteligentes, hilos y cables, bombas de agua domésticas y mucho más. Sus productos se utilizan ampliamente en electrodomésticos, aparatos de cuidado personal, cuartos de baño inteligentes, equipos eléctricos y sistemas eléctricos de edificios.

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ELEGRP opera actualmente en más de 40 países y regiones de todo el mundo. Con un enfoque centrado en el usuario, ELEGRP se compromete a mejorar la seguridad de los electrodomésticos, ampliar las aplicaciones de los electrodomésticos inteligentes y los hogares inteligentes, y ofrecer a los usuarios de todo el mundo productos, servicios y soluciones más seguros y prácticos.

Para obtener más información, visita , https://www.elegrp.com/ y sigue a ELEGRP en (Facebook), (LinkedIn), (Twitter), y (YouTube).

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/elegrp-presento-sus-soluciones-integrales-de-dispositivos-de-cableado-residencial-en-la-expo-nacional-ferretera-2026-302871942.html

FUENTE ELEGRP