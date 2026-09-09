El Supremo de Brasil restituye en el cargo al director de la Policía y el jefe de Inteligencia del cuerpo

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El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado este miércoles la restitución en su cargo del director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, después de que el juez de la misma corte André Mendoça decidiera destituirlo en la víspera tras los informes policiales acusando a este magistrado de orientar determinadas investigaciones y por abuso de autoridad.

El magistrado del Supremo Flávio Dino ha decidido que Rodrigues regrese a su puesto alegando "irregularidades procesales" en la solicitud presentada por el partido Novo para apartar al director de la Policía Federal y del jefe de inteligencia del cuerpo, Leandro Almada, que también ha sido readmitido en el cargo.

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La formación "carece de legitimidad para solicitar medidas cautelares en investigaciones o procesos penales, tal y como pone de manifiesto el (...) Código de Procedimiento Penal, en cuyas disposiciones no existe ninguna referencia a los partidos políticos entre los sujetos legitimados para actuar en este ámbito del Derecho", ha señalado Dino en una resolución recogida por la agencia de noticias brasil.

El juez ha considerado además que "la sustitución repentina de la dirección puede comprometer la continuidad de las labores, los flujos de información y el cumplimiento oportuno de las resoluciones judiciales" y ha argüido, además, que su compañero Mendonça no tenía competencias para destituir a Rodrigues y Almada.

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Mendoça justificó su decisión asegurando ser objeto de una "vigilancia sistemática" por parte de Rodrigues y Almada, a quienes ha acusado de elaborar informes sobre él, pero también sobre el abogado del Estado, Jorge Messias.

Su medida llegó después de que el también juez del Supremo Alezandre de Moraes ordenara el levantamiento del secreto de sumario sobre dichos informes, uno de los cuales acusa de Mendonça de actuar para orientar investigaciones contra De Moraes y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (del partido União Brasil-AP), comprometiendo así "la imparcialidad judicial y favoreciendo a grupos políticos específicos".

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Además, sugiere la comisión de delitos relacionados con abuso de autoridad, irregularidades administrativas y conductas indebidas en el ejercicio del cargo en torno a la gestión de casos que involucraban al Banco Master y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

El levantamiento del secreto sobre estos informes siguió a la idéntica medida de Mendonça de otro informe policial que recogía mensajes enviados por el expresidente del Banco Master, Daniel Vorcaro, al juez De Moraes, quien solicitó al Supremo la apertura de una investigación formal contra su par.

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LULA PIDE "TRANSPARENCIA" ANTE LA "CRISIS" EN EL SUPREMO

En medio de esta guerra de innvestigaciones entre los miembros del Supremo, el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, ha reclamado "explicaciones y medidas inmediatas para hacer frente a la crisis institucional que se ha apoderado del Poder Judicial".

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"Es necesaria una mayor transparencia y no filtraciones selectivas que afecten a la contienda electoral", ha defendido en sus redes sociales, al tiempo que ha urgido a que se levante "por completo" el secreto de sumario en el denominado caso 'Master'. "Sean quienes sean (los afectados), por mucho que duela", ha puntualizado.

"Brasil necesita saber la verdad", ha zanjado el mandatario.