Nicaragua cierra su embajada en Santo Domingo en medio de tensiones entre los dos países

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Santo Domingo, 9 sep (EFE).- La Cancillería de República Dominicana informó este miércoles del cierre de la embajada de Nicaragua en Santo Domingo, una decisión adoptada por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin que hasta el momento se hayan informado las causas, aunque la decisión llega tras recientes tensiones entre los dos países.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana toma nota de la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de cerrar su embajada en Santo Domingo", señaló la institución en un breve comunicado.

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El Ministerio de Exteriores dominicano recordó que el pasado 23 de julio, su Gobierno llamó a consultas a la embajadora acreditada en Managua, decisión que se produjo entonces, según la Cancillería, "ante las recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses contrarias a los principios democráticos y las obligaciones asumidas en el marco del sistema interamericano".EFE