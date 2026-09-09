La firma de 'e-commerce' Mercado Libre emitirá bonos con vencimiento en 2036 para financiar su expansión

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La firma argentina de comercio electrónico Mercado Libre emitirá bonos con vencimiento en 2036 y a un interés de 160 puntos básicos sobre las Letras del Tesoro estadounidense para financiar su expansión internacional, según ha explicado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto.

Esta será la primera emisión de la compañía desde diciembre y la tercera a nivel mundial desde que se estrenase hace cinco años en los mercados globales. Los bonos de Mercado Libre que ya están en circulación se amortizarán en 2033 y tienen un rendimiento del 5,7%.

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Los nuevos pagarés han sido calificados con 'BBB-' por Fitch Ratings y S&P Global Ratings, mientras que Moody's le ha asignado una nota de 'Baa3', lo que equivale al nivel más bajo dentro de la categoría de grado de inversión de las tres agencias.

Las informaciones consultadas por 'Bloomberg' han indicado que Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley y Banco Santander se encargarán de gestionar la operación.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Mercado Libre comunicó a principios de agosto que obtuvo un beneficio neto de 883 millones de dólares (759,2 millones de euros) durante el primer semestre de 2026, lo que supuso un retroceso del 13,2% respecto de lo contabilizado hace un año.

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Los ingresos netos y financieros ascendieron a 19.014 millones de dólares (16.348 millones de euros), un 49,4% más. Los servicios aportaron 16.407 millones de dólares (14.107 millones de euros) y los productos 2.607 millones de dólares (2.242 millones de euros), un 45,4% y un 80,9% más, respectivamente.

La multinacional registró en el segundo trimestre unas ganancias de 466 millones de dólares (400,7 millones de euros), un 10,9% menos, y una cifra de negocio que repuntó un 49,8%, hasta los 10.169 millones de dólares (8.743 millones de euros).

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