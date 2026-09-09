El brent sube más de 3 % y supera 101 dólares al cierre por aumento de tensión en O.Medio

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Londres, 9 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre subió este miércoles un 3,36 %, hasta situarse en los 101,21 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, su nivel más alto desde el 23 de julio, como resultado de la escalada bélica en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 3,29 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando se situó en 97,92 dólares.

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El brent reaccionó al alza y superó desde primera hora de la mañana la barrera de los 100 dólares por primera vez desde hace seis semanas, ya que la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán y sus consiguientes ataques cruzados profundizó los temores de los inversores sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo en Oriente Medio.

Casi en paralelo al cierre de la jornada de negociación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que la guerra con Irán, iniciada el pasado 28 de febrero, terminará "inmediatamente después" de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

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Asimismo, el mandatario republicano pronosticó que el precio del petróleo también caerá "de forma considerable" tras el final del conflicto y acusó a Irán de tratar de "influir" en el resultado de los comicios de medio mandato en los que se renovará el Congreso estadounidense.

En este contexto, la Agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) informó este jueves de al menos cuatro "incidentes" -sin víctimas- que afectaron a buques en el golfo Pérsico y, al menos uno de ellos, indica que "fue objeto de una interacción en el marco de las actividades militares" que se desarrollan en la región.

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El analista de mercado Julián Pineda comentó este miércoles en la web Forex.com que la escalada bélica en Oriente Medio derivada de los últimos acontecimientos y la falta de avances diplomáticos hacia una solución pacífica en el conflicto, han "reavivado la inquietud ante posibles interrupciones prolongadas en el suministro de petróleo a corto plazo". EFE