Netanyahu demandará a 'Haaretz' por "difamación" por el artículo sobre advertencias desde EAU antes del 7-O

Guardar

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este miércoles su desmentido de las informaciones publicadas por el diario israelí 'Haaretz' sobre que fue informado por Emiratos Árabes Unidos (EAU) de los planes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para lanzar un ataque a gran escala días antes del 7 de octubre de 2023 y ha adelantado que demandará por difamación a este medio, uno de los más importantes del país.

"El primer ministro ha dado orden a sus abogados para que presenten una demanda por difamación contra el diario izquierdista, (el periodista) Shlomi Eldar, y otras partes que difundieron una historia falsa sobre el primer ministro", ha indicado Netanyahu en un mensaje en redes sociales bajo el título "mentiras por parte de 'Haaretz'".

PUBLICIDAD

Así, ha reseñado que "en contra de lo que se ha afirmado, no hubo conversaciones entre el primer ministro y el presidente de EAU entre principios de septiembre y el 7 de octubre (de 2023)", antes de ahondar en que tanto su oficina como otros organismos "han analizado cuidadosamente durante los últimos días el historial de llamadas, sin encontrar rastro de la misma".

"Por norma, las conversaciones políticas entre el primer ministro y el presidente de EAU tienen lugar solo en la oficina del primer ministro y a través de un representante emiratí que se traslada a la oficina con un aparato especial encriptado. Todas esas conversaciones están grabadas", ha subrayado, al tiempo que ha reiterado que no hay constancia de la misma.

PUBLICIDAD

De esta forma, ha hecho hincapié en que tampoco hay registro sobre la entrada del citado representante emiratí en la oficina de Netanyahu durante dicho periodo y ha explicado que "no es posible entrar en la oficina sin documentación y sin registrarse con los oficiales de seguridad de las instalaciones".

"Eldar también mintió cuando dijo que Egipto advirtió al primer ministro sobre un posible ataque, lo que ya fue refutado al principio de la guerra", ha dicho, antes de incidir en que "todo esto demuestra que hay un complot siniestro con una clara intencionalidad política, enmarcada en la campaña electoral de la izquierda, y que surgirán más invenciones falsas de este tipo".

PUBLICIDAD

El primer ministro israelí ha reiterado además que fue los altos cargos de seguridad y el Ejército "detectaron todos los signos muchas horas antes de que el ataque empezara" y ha argüido que "si en lugar de temer un error de cálculo hubieran ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Shin Bet y los equipos de respuesta que prepararan una cura para el golpe y hubieran informado a tiempo a Netanyahu, la terrible masacre podría haber sido evitada".

Netanyahu ha rechazó el martes que el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan, le advirtiera de los planes de Hamás antes de los ataques --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial--, en medio de una oleada de críticas por parte de la oposición a su gestión, a pocas semanas de las elecciones legislativas en Israel.

PUBLICIDAD

Desde Abu Dabi, gran aliado de Israel en la región, también fueron muy escuetos, afirmando que las autoridades emiratíes "no comentan" las publicaciones de los medios "ni sobre las especulaciones relativas a las conversaciones entre líderes gubernamentales", de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Exteriores.

"Los gobiernos de Emiratos e Israel han mantenido vías de comunicación abiertas y directas desde el inicio de la relación, hace más de cinco años. Cuando ha sido necesario, toda la información de Inteligencia pertinente se ha comunicado y se sigue comunicando entre las entidades correspondientes", zanjó.

PUBLICIDAD