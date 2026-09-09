Mueren cuatro personas, incluido un niño, en un "ataque masivo" de Ucrania contra la región rusa de Krasnodar

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Al menos cuatro personas, entre ellas un niño, han muerto y cerca de 30 han resultado heridas este miércoles a causa de un "ataque masivo" lanzado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad rusa de Novorosíisk, situada en la región de Krasnodar (suroeste), según han denunciado las autoridades locales.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha resaltado en un mensaje en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han hecho frente en las últimas horas a "un ataque masivo de drones enemigos", con Novorosíisk como "objetivo principal".

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"Lamentablemente, cuatro personas perdieron la vida, entre ellas un niño", ha señalado Kondratiev, quien ha cifrado en 29 los heridos en la ciudad, incluidas tres en estado grave. "Todas están recibiendo atención médica", ha dicho, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Así, ha denunciado que Ucrania "está atacando únicamente objetivos civiles" y ha afirmado que hay daños "en tres viviendas particulares y cinco edificios de apartamentos, así como en una iglesia ortodoxa y una guardería" en la región. "Todos los servicios de emergencia y rescate continúan trabajando sobre el terreno", ha zanjado.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 596 los drones interceptados por los sistemas de defensa antiaérea durante las últimas horas en varias regiones del país, incluida la de Krasnodar, así como sobre aguas del mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 --un paso no reconocido por la comunidad internacional--.