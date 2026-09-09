Fieles cubanos veneran a su Patrona, la Virgen de La Caridad del Cobre, en plena crisis

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La Habana, 8 sep (EFE).- Fieles devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre recorrieron este martes en procesión varias manzanas de la barriada de Centro Habana, una tradición que celebra en esta fecha la festividad de la Patrona de Cuba.

Personas de diversas edades acudieron al homenaje a la Caridad o 'Cachita', como también la llaman los cubanos, muchas de ellas vistiendo alguna prenda de color amarillo, el color que identifica a la virgen, cuya festividad está marcada este año por la profunda crisis económica y energética que sufre la isla.

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El cardenal y arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, encabezó la procesión en el entorno de la iglesia Nuestra Señora de la Caridad, donde ofició previamente una misa por la celebración religiosa.

Durante el recorrido de la peregrinación, los fieles entonaron cánticos, hicieron oraciones, dieron vivas a la Patrona y lanzaron pétalos de girasoles al paso del cortejo que acompañó a la imagen de la Virgen, que es considerada símbolo de identidad y fe en la isla.

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Una de las participantes, Natividad Sánchez, dijo a EFE: "Soy devota de la Caridad del Cobre desde hace treinta años, es una santa que quiero mucho y hasta ahora he tenido felicidad, salud y hoy le he pedido que nos dé mucha salud, reunificación y mucha paz, que nos hace mucha falta".

"Cuando estaba embarazada de mis dos hijos le hice una promesa para que nacieran saludables y por eso vengo con ellos todos los años a esta celebración, le traigo ofrendas de velas, flores, pero también le he pedido mucha salud y bendiciones y que resguarde al pueblo cubano", contó Maritza Abreu.

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Para Roberto Álvarez, su presencia en la iglesia y en la procesión en esta fecha es sobre todo por su "fe en la Virgen de la Caridad". "Estoy vivo gracias a ella por un accidente que tuve y mi esposa pidió por mi: se hizo el milagro y estoy vivo aquí", agregó.

Pese a la celebración en La Habana, esta celebración religiosa es original del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, ubicado en el poblado del Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba (este) y declarado Monumento Nacional en 2012.

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Recién culminaron las obras que le devolvieron la iluminación a la Cruz de la torre mayor de la Basílica y la restauración de la escultura de un ángel de mármol de la entrada del Santuario, vitrales y otros elementos de la edificación que dañó el devastador huracán Melissa a su paso por la región oriental de Cuba en octubre de 2025.

La Iglesia del Santuario guarda miles de objetos y ofrendas, entre ellos, la medalla del Premio Nobel de Literatura 1954 que depositó allí el escritor estadounidense Ernest Hemingway, y una serie de agradecimientos por milagros cumplidos.

En esta jornada, el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, ofició allí una misa en la que insistió en recordar que "el único camino para el bien, para el progreso de los cubanos, nace de la libertad y el respeto, y de escuchar, aceptar, y cumplir en la vida personal y social la voluntad de Dios".

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La Patrona de Cuba es también conocida como la 'Virgen Mambisa' porque los independentistas cubanos la veneraron durante su alzamiento contra la colonia española.

Para la santería y otros cultos afrocubanos la Caridad se asocia con Oshún, una deidad del culto yoruba que representa las aguas dulces, el amor, la fertilidad y la sensualidad femenina.

Según la leyenda, en 1612 tres buscadores de sal encontraron a la Virgen de la virgen cubana flotando en las aguas de la bahía de Nipe (este del país) sobre una tabla que decía: "Yo soy la Virgen de la Caridad".

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