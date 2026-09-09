Más de 2.000 vuelos cancelados en Reino Unido en apenas dos días por un problema técnico

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Londres, 9 sep (EFE).- Más de 2.000 vuelos han sido cancelados en apenas dos días en el Reino Unido como resultado de un problema técnico registrado ayer martes en los sistemas de procesamiento del controlador aéreo británico NATS, de acuerdo con datos publicados este miércoles.

La compañía especializada en análisis de aviación Cirium registró que, a lo largo del martes, 1.746 vuelos (903 salidas y 843 llegadas) fueron cancelados a causa del incidente técnico, mientras que en lo que va de miércoles, otros 327 vuelos (140 salidas y 187 llegadas) han sido suspendidas.

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Esto implica que durante el primer día de interrupciones, al menos el 30 % de los vuelos programados en todo el Reino Unido fueron cancelados, mientras que este miércoles el porcentaje ronda el 5 %.

El aeropuerto más afectado es el londinense de Heathrow, el de mayor tráfico del Reino Unido y uno de los más transitados de Europa, que por el momento ha tenido que cancelar 120 llegadas y 67 salidas previstas.

De los más de 300 vuelos suspendidos este miércoles, al menos 190 pertenecen a rutas de la aerolínea británica British Airways, que aseguró que "con tantos aviones y tripulaciones fuera de lugar, no les quedó más remedio que cancelar" estos vuelos.

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El director ejecutivo del Servicio Nacional de Control Aéreo (NATS) británico, Martin Rolfe, descartó este miércoles en declaraciones a BBC Radio que el problema técnico hubiese sido causado por un ciberataque, y aseguró que se llevaría a cabo una investigación "exhaustiva" para esclarecer lo ocurrido.

Aerolíneas como la irlandesa de bajo coste Ryanair han encabezado las críticas a Rolfe y han pedido su dimisión, mientras que la ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, ha convocado este miércoles al director de NATS para abordar la que es la tercera gran interrupción de vuelos en el Reino Unido en poco más de tres años.

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En agosto de 2023, más de 700.000 personas sufrieron interrupciones o cancelaciones en sus vuelos debido a un fallo en los sistemas de procesamiento de NATS, mientras que en julio de 2025, otro "problema técnico" en un centro de control cercano a Londres, y solucionado en pocos minutos, impactó igualmente en decenas de rutas.

El periodista especializado en viajes Simon Calder cifró este miércoles en 250.000 los pasajeros afectados por el incidente del martes, que impactó significativamente los aeropuertos de todo el Reino Unido e incluso de Irlanda. EFE

(foto) (vídeo)