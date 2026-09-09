La Policía de Reino Unido investiga las acusaciones de presunta financiación irregular en Reform UK

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La Policía Metropolitana de Londres ha anunciado que investigará las acusaciones de presunta financiación irregular en el partido ultraderechista Reform UK tras salir a la luz una conversación de un periodista encubierto con dos altos cargos del partido, que ya han dimitido, en la que abordaban posibles donaciones ilegales.

"Los detectives han evaluado la información facilitada y han determinado que existen posibles delitos que requieren investigación. La naturaleza de estos presuntos delitos es similar a la de los asuntos que ya investiga el equipo de investigaciones especiales en relación con donaciones efectuadas al mismo partido político. En consecuencia, estos hechos se integrarán en dicha investigación en curso", ha detallado en un comunicado recogido por 'The Guardian'.

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Esto se produce después de que un periodista infiltrado de la cadena Channel 4, haciéndose pasar por el hijo de un donante estadounidense, grabara a dos altos cargos del partido Reform UK. Durante el encuentro, el investigador encubierto expresó su preocupación por la imposibilidad de que su padre realizara a la formación una donación directa dentro del marco legal británico.

Ante esto, Dan Jukes, jefe de gabinete de Nigel Farage, sugirió que la aportación se hiciese a su propio nombre por ser residente en Reino Unido. En la misma grabación encubierta, el jefe de política del partido, James Orr, plantea que el padre podría pagar encuestas de opinión para apoyar una campaña electoral de la formación.

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La Policía ya abrió en julio una investigación a Reform UK por una donación de 500.000 libras que realizó en dos pagos la madre de un aliado del político, George Cottrell, que está condenado por fraude, días después de la dimisión de Farage como diputado tras la polémica por aceptar en 2024 donaciones millonarias por parte del empresario y y multimillonario de las criptomonedas, Christopher Harborne.