Irán condena los ataques "terroristas" de EEUU en el Golfo y avisa que amenazan la paz y la seguridad en la región

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El Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado este miércoles los ataques "agresivos" del Ejército "terrorista" de Estados Unidos contra buques comerciales en el golfo Pérsico y el mar de Omán, afirmando que no solo representan una "peligrosa escalada" sino que amenazan la paz y la seguridad a nivel regional e internacional.

"Las acciones agresivas de Estados Unidos contra buques comerciales iraníes no solo representan una peligrosa escalada de las tensiones en la región, sino que también constituyen una amenaza manifiesta para la paz y la seguridad regionales e internacionales", ha asegurado la diplomacia de la República Islámica en un comunicado sobre el último intercambio de golpes entre Estados Unidos e Irán en un repunte de las tensiones bélicas en el paso de Ormuz.

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El departamento que lidera Abbas Araqchi ha denunciado que los ataques a embarcaciones comerciales y la continuación de la agresión militar estadounidense, el bloqueo marítimo y la guerra económica "constituyen una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional".

De esta forma, ha defendido su derecho la legítima defensa, recalcando que ejerciéndolo ha atacado bases e instalaciones militares estadounidenses en Jordania bajo el argumento de que siguen apoyando la ofensiva militar contra Irán. "Asimismo, llevaron a cabo ataques defensivos contra varios buques de guerra estadounidenses agresores", ha añadido sobre las represalias.

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El Ministerio de Exteriores iraní ha reseñado por ello que la República Islámica "no dudará en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa y responderá con firmeza y de manera apropiada a cualquier agresión militar del enemigo".

REPUNTE DE LAS TENSIONES EN ORMUZ

En las últimas horas se ha vivido un repunte de los ataques en la zona de Ormuz, Estados Unidos ha reivindicado ataques contra cinco petroleros iraníes a lo que Teherán ha respondido con ataques con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores del país norteamericano a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

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En cuanto a ataques iraníes a medios navales, la Guardia Revolucionaria ha anunciado ataques contra dos destructores, ocho petroleros y una decena de objetivos a los que las fuerzas iraníes afirman haber causado "graves daños".