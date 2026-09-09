El ecuatoriano Kendry Páez se queda sin sitio en el Chelsea

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Londres, 9 sep (EFE).- El ecuatoriano Kendry Páez se ha quedado sin sitio en el Chelsea tras no encontrar una salida en el mercado veraniego y no formará parte de la plantilla de Xabi Alonso.

El técnico tolosarra confirmó antes del partido de Copa de la Liga contra el Leeds United que Páez, de 19 años, no cuenta entre sus planes y que se quedará, al menos hasta invierno, con el filial.

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"No forma parte de la primera plantilla", confirmó Xabi Alonso, que al ser repreguntado sobre si la situación puede cambiar durante el curso insistió: "No entra en nuestros planes".

El Chelsea pagó unos 20 millones de euros por Páez en 2023, pero el ecuatoriano no ha brillado ni en su cesión al Estrasburgo ni en la más reciente a River Plate.

Internacional con Ecuador en el pasado Mundial, donde jugó un partido como suplente, Páez trató de salir como cedido o traspasado en los últimos días del mercado, pero el Chelsea se quedó sin cupos para ceder más jugadores tras la operación de Robert Sánchez al Como y de Dario Essugo al Estrasburgo.

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