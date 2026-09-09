Una milicia vinculada al Gobierno yemení reconocido internacionalmente anuncia la captura de un comandante hutí

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Una milicia afín al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y establecida en la gobernación de Taiz, en el sudoeste de Yemen, ha asegurado este martes haber capturado a un comandante hutí líder de una unidad de intervención rápida junto a varios de los integrantes de este grupo.

"Las Fuerzas Conjuntas han capturado al comandante hutí Abu Alí al Ayani", reza el comunicado difundido por el portavoz oficial de la referida milicia, Resistencia Nacional Yemení, que identifica al rebelde hutí capturado como "líder de la fuerza de intervención rápida Al Barh".

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Su captura, además, se ha producido junto a la de "varios de sus hombres tras intensos enfrentamientos", indica la nota publicada por Resistencia Nacional, cuyo portavoz, Sadiq Duaid, aseguró el pasado sábado "formar parte de las Fuerzas Armadas Yemeníes".