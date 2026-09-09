Xi reafirma a Kim su apuesta "inquebrantable" por estrechar lazos con Corea del Norte

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Pekín, 9 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, reafirmó este miércoles su apuesta "inquebrantable" por mantener y reforzar las relaciones con Corea del Norte, en un mensaje al líder norcoreano, Kim Jong-un, tras el nuevo impulso a los vínculos bilaterales desde su visita a Pionyang en junio.

Xi envió la misiva con motivo del 78.º aniversario de la fundación de Corea del Norte, que se celebra este miércoles, y expresó su disposición a seguir fortaleciendo la coordinación estratégica entre los dos países y sus respectivos partidos gobernantes, informó hoy la agencia estatal Xinhua.

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El mandatario recordó su visita de Estado a Corea del Norte del pasado junio y su encuentro con Kim, que, según afirmó, abrió "un nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales.

Xi elogió además los avances económicos y sociales de Corea del Norte en los últimos años y expresó su confianza en que Pionyang pueda cumplir los objetivos fijados durante el IX Congreso del Partido de los Trabajadores.

El mensaje llega después de varios meses de intensificación de los contactos entre ambos países tras el viaje de Xi a Pionyang, el primero del mandatario chino a Corea del Norte en siete años.

En julio, Pekín planteó reforzar también los intercambios militares con Corea del Norte, una formulación que Seúl calificó de inédita en público, mientras que los comunicados chinos y norcoreanos no hicieron referencia a la desnuclearización.

El acercamiento coincide además con la profundización de los vínculos entre Pionyang y Moscú y con los esfuerzos de Pekín por reafirmar su influencia sobre su vecino.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel central en sus intercambios comerciales y en el suministro de alimentos y energía. EFE