El Gobierno de Trump advierte a Ford sobre sus alianzas con empresas chinas como en España

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El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, ha advertido a Ford sobre su adopción de tecnología y manufactura chinas en algunas de sus plantas, como el caso de la fábrica de Almussafes (Valencia), debido a preocupaciones de "seguridad nacional".

En una carta dirigida al presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, el secretario Duffy aboga por los trabajadores estadounidenses calificados que se ven perjudicados mientras Ford continúa fabricando vehículos con empresas chinas en el extranjero en lugar de producirlos en Estados Unidos.

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"Cuando una empresa decide deliberadamente aumentar su dependencia operativa de competidores estratégicos, deja de ser el socio confiable que el público estadounidense y el Departamento de Transporte (DOT) requieren", ha declarado el secretario de Transporte de EE.UU., en la carta.

La carta destaca varias acciones recientes de Ford que aumentan su dependencia de China, que califica como "adversario extranjero" de Estados Unidos. Entre ellas, apunta a que Ford sigue utilizando tecnología con licencia del fabricante chino de baterías CATL en su planta en Marshall (Michigan).

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Además, ha apuntado que Ford y la empresa automovilística china Geely Auto han firmado una nueva alianza para fabricar conjuntamente vehículos de bajas y cero emisiones en la fábrica de Ford en Valencia, España.

"Se espera que empresas estadounidenses emblemáticas, como Ford, superen a sus competidores en innovación. Para ello, necesitan trazar caminos claros hacia la autosuficiencia tecnológica", ha insistido el Gobierno, en línea con su rechazo a estas alianzas con competidores chinos.