Diecinueve aerolíneas operan en terminales temporales del mayor aeropuerto de Venezuela

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Caracas, 9 sep (EFE).- Un total de 19 aerolíneas, 11 de ellas internacionales y 8 nacionales, están operando en las terminales temporales que fueron habilitadas hace una semana en el principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira, el estado más devastado por los terremotos del pasado 24 de junio.

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó este martes del restablecimiento del 49 % de las operaciones nacionales y 46 % de las internacionales, según una publicación de su despacho en redes sociales que no detalló cuáles son las aerolíneas que están operando.

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Según datos compartidos la semana pasada a EFE por la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, entre las compañías internacionales están las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra, la estadounidense American Airlines, la panameña Copa Airlines, la colombiana Avianca, LATAM Colombia (filial de la chilena LATAM Airlines) y la brasileña GOL.

El ministro también informó sobre un aumento "en 8 % del ingreso de contenedores a la nación, y un 10 % de entrada y atención del volumen de carga con respecto al año pasado, destacando la operatividad del Puerto de La Guaira".

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El aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, reactivó el martes 1 de septiembre sus operaciones con terminales temporales, después de que sus principales instalaciones resultaran gravemente afectadas por los terremotos que dejaron más de 6.500 muertos.

Los terminales temporales tienen una capacidad para un total de 2.168 personas, 720 de ellas en el área de salidas internacionales y 496 en el de llegadas, según la estatal Agencia Venezolana de Noticias.

De acuerdo al Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), las terminales cuentan con climatización, wifi, zonas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida. EFE