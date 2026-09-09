Catar dice haber sofocado incendio en una embarcación en uno de sus puertos, sin víctimas

Guardar

El Cairo, 9 sep (EFE).- Las autoridades cataríes afirmaron este miércoles haber sofocado un incendio en una embarcación en uno de los puertos de este rico país gasista del golfo Pérsico, sin que hubiera víctimas, en un contexto de escalada entre Estados Unidos e Irán.

El Ministerio de Interior catarí informó en un escueto comunicado de un incendio controlado y se limitó a asegurar que "la Defensa Civil controló un incendio en una embarcación en el puerto de Al Wakra, sin que se hayan registrado heridos".

PUBLICIDAD

La nota catarí no especificó las causas del incendio o si fue causado o no por un ataque iraní en el marco de la escalada de las últimas horas, en la que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) anunció haber atacado con misiles barcos y bases estadounidenses en la zona y en Jordania.

El puerto de Al Wakra, ubicado en las aguas del golfo Pérsico, a unos diez kilómetros al sur de Doha, funciona principalmente como un puerto pesquero y deportivo clave, y está equipado de muelles y amarres que albergan cientos de embarcaciones tradicionales y barcos de recreo, por lo que tiene un valor cultural y fundamental para el sector turístico.

PUBLICIDAD

No obstante, no ha sido atacado en los últimos meses por Irán como ocurrió en el caso de otras instalaciones energéticas o puertos como Hamad o Ras Lafan, utilizados por esa potencia gasífera para la exportación de sus productos de energía, prácticamente perjudicada por el cierre por la CGRI del estrecho de Ormuz.

El CGRI afirmó en un comunicado haber atacado en la madrugada de este miércoles dos buques de guerra estadounidenses, así como bases de Washington en Jordania, junto a una decena de barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, como represalia a los ataques de EE.UU. horas antes contra petroleros iraníes en el Golfo.

PUBLICIDAD

Jordania, que junto a Catar y otros países de la zona acoge bases militares estadounidenses, aseguró por su parte haber destruido dieciocho misiles iraníes que se dirigían contra el país, mientras que dos más cayeron en "zonas despobladas", sin causar víctimas. EFE