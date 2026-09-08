Zelenski vuelve a proponer a Rusia una tregua de ataques a energía y exportación agrícola

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Kiev, 8 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a mostrarse abierto este martes a un acuerdo con Rusia que lleve al cese de los ataques mutuos a infraestructuras energéticas y de exportación agrícola.

“El grano y la energía son cuestiones delicadas para Ucrania y Rusia. Y son cuestiones delicadas para todo el mundo. Para India, en estos momentos, para los Emiratos, Arabia Saudí, Egipto, Asia y muchos países. Estamos listos para encontrar un compromiso para esto”, dijo Zelenski a preguntas de los periodistas en el canal de WhatsApp que su oficina comparte con quienes cubren la actualidad ucraniana.

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Ucrania es especialmente vulnerable en estos momentos a los ataques rusos con drones de motor a reacción y con misiles balísticos, debido a la falta de medios de su Ejército para derribarlos.

Kiev teme una nueva campaña de ataques masivos a su sistema energético de cara a este invierno y ha visto cómo en las últimas semanas caía casi a cero la actividad de sus puertos de mar -por los que salen la mayor parte de sus exportaciones agrícolas a todo el mundo- por los bombardeos rusos tanto a barcos como a infraestructuras portuarias.

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Zelenski volvió a plantear la posibilidad de esta tregua parcial que Rusia ya ha rechazado en otras ocasiones después de recibir el domingo en Kiev a los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, que el sábado se habían reunido con el presidente Vladímir Putin en Moscú.

Esta nueva ronda de contactos no ha dado por el momento ningún resultado concreto, aunque Zelenski ha agradecido a los mediadores que hayan reactivado el proceso negociador tras más de seis meses sin conversaciones en persona al más alto nivel.

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Zelenski dijo también en el chat de WhatsApp a los periodistas que una próxima reunión directa entre rusos y ucranianos mediados con los estadounidenses, como las que ya tuvieron lugar hace más de medio año, podría celebrarse, si se concreta, en Emiratos, Turquía o Suiza.

El presidente ucraniano afirmó asimismo que espera poder reunirse con el presidente de EE. UU., Donald Trump, en el último tercio del mes de septiembre.