Un tribunal rechaza el 'habeas corpus' del expresidente Abdalá Bucaram y mantiene en pie su orden de detención

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Un tribunal de Ecuador ha rechazado el habeas corpus presentado por el expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) y ha mantenido en pie la orden de detención emitida contra él tras no presentarse por sexta vez a la audiencia para escuchar la sentencia por un supuesto delito de delincuencia organizada,

La Corte Provincial de Justicia de Guayas ha dejado de lado así el recurso presentado por María Rosa Pulley, esposa del exmandatario, quien permanece ingresado en un hospital de Guayaquil después de sufrir problemas cardiacos, según ha recogido el diario ecuatoriano 'El Telégrafo'.

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La orden de detención fue emitida el 3 de septiembre por un tribunal ecuatoriano después de que Bucaram no se presentara a una nueva vista en el caso contra él. Desde entonces, las fuerzas de seguridad permanecen desplegadas en torno al centro médico en el que se encuentra hospitalizado.

La decisión fue adoptada después de que no pudiera resintalada la audiencia del juicio para conocer la sentencia sobre el caso Pruebas COVID-19, donde la Fiscalía acusa al exdirigente, a su hijo y a dos personas más de "colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la COVID-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria".

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La familia de Bucaram anunció el 26 de agosto, primera fecha de la citada diligencia, que el exmandatario había sido ingresado de urgencia para una operación de corazón y, si bien salió del hospital días después, volvió a ingresar en otro el 31 de septiembre, cuando se iban a retomar los procedimientos, algo que se repitió el 6 de septiembre.