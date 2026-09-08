Nicaragua a Berlín: responsabilidad tras nazismo obliga a "impedir" crímenes contra otros

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La Haya, 8 sep (EFE).- Nicaragua cuestionó este martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la forma en que Alemania invoca su responsabilidad histórica hacia Israel y sostuvo que el "imperativo moral" derivado de los crímenes nazis debería implicar "hacer todo lo posible para impedir" que crímenes similares vuelvan a ocurrir "a otros seres humanos", como en Palestina.

En su intervención ante los jueces de Naciones Unidas en La Haya, el agente de Nicaragua, el embajador Carlos José Argüello Gómez, reconoció que hay un "sincero imperativo moral" que justifica el compromiso de Berlín tras los crímenes cometidos "contra la humanidad en su conjunto" durante el nazismo, y cuestionó que Alemania esté haciendo "todo lo posible" para detener crímenes similares contra el pueblo palestino.

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Nicaragua respondió así a la defensa presentada el lunes por Alemania, que aseguró ante la CIJ que su "apoyo inquebrantable" a la existencia y seguridad de Israel deriva de su "responsabilidad histórica", pero "no implica en modo alguno ignorar el derecho internacional".

El litigio fue iniciado por Managua en 2024 por el respaldo político y militar de Berlín a Israel y la acusó de vulnerar las obligaciones alemanas derivadas, entre otras normas, de la Convención sobre el Genocidio y del derecho internacional humanitario ante la ofensiva militar en Gaza.

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Las audiencias de esta semana no examinan aún el fondo de esas acusaciones, puesto que la Corte debe decidir primero sobre objeciones presentadas por Alemania, que cuestionan la competencia del tribunal.

Argüello dedicó buena parte de su intervención a confrontar la responsabilidad histórica invocada por Berlín con la situación actual de los palestinos y advirtió de que "el genocidio", alertó, "se está llevando a cabo" en Gaza "públicamente y retransmitido en directo".

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"Los escolares en Alemania probablemente sean hoy más conscientes de lo que está ocurriendo en el Territorio Palestino Ocupado, y particularmente en la Franja de Gaza, de lo que sus antepasados lo fueron de los horrores del régimen nazi", afirmó.

Argüello recordó que Berlín calificó ayer de "horribles" los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero reprochó que los representantes alemanes no pronunciaran ni "una palabra de compasión, condolencia o preocupación" por las víctimas palestinas.

El diplomático mencionó específicamente a "las decenas de miles de niños palestinos y otros no combatientes que han perdido la vida, que han perdido extremidades, que ya no tienen hogar" y a los palestinos de Cisjordania que sufren ataques de colonos israelíes.

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"Alemania no solo nunca ha dejado de exportar material militar a Israel", afirmó Argüello, sino que también se ha opuesto, dijo, a medidas internacionales contra el Gobierno israelí, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad durante su ofensiva militar en Gaza.

Argüello cerró su intervención defendiendo que el procedimiento ante la CIJ debe continuar y acusó a Alemania de intentar “evitar a toda costa que sus acciones sean juzgadas por esta Corte”. EFE

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