Los desplazados por la riada en Tíbet comienzan a regresar a sus hogares

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Pekín, 8 sep (EFE).- Los habitantes del condado tibetano de Gyirong, afectados por la devastadora riada que arrasó su localidad el pasado 26 de agosto, comenzaron a regresar este martes a sus hogares, mientras las autoridades contabilizan 43 fallecidos y aún buscan a 519 personas desaparecidas.

Los 180 residentes de la aldea de Guoba, que habían sido trasladados a un centro de acogida en Gyirong, comenzaron a recoger su equipaje y pertenencias en la tarde del lunes para emprender el camino de vuelta a sus casas, informó la agencia estatal Xinhua.

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La riada, desencadenada por un enorme desprendimiento de hielo y roca en Nepal, generó una masa de agua, lodo y escombros que golpeó ambos lados de la frontera y destruyó el paso que conecta Nepal con Gyirong.

Además, creó un lago aguas arriba que suponía una grave amenaza para los habitantes de las aldeas cercanas y que obligó a la reubicación de un total de 499 personas de cinco aldeas de la localidad de Gyirong y el municipio de Sale, ambos pertenecientes al condado de Gyirong.

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En los últimos días, las autoridades han organizado de forma continua inspecciones de riesgos y seguimiento hidrológico y, dado que el lago que se creó aguas arriba tras la riada ha liberado por completo sus aguas y el cauce del río ha recuperado su flujo normal, han determinado que se dan las condiciones para el regreso seguro de los habitantes.

Asimismo, verificaron previamente el estado de seguridad de las viviendas y carreteras.

Puqiong, vecino de la aldea de Guoba, reconoció al citado medio que aunque la vida en el centro de acogida estaba garantizada, no dejaba de pensar en el ganado y los cultivos de su casa, y deseaba volver cuanto antes.

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Anteriormente, los habitantes reubicados de la aldea de Chongse, en la localidad de Gyirong, y de las aldeas de Labi y Seqiong, en el municipio de Sale, ya habían regresado a sus pueblos sanos y salvos.

En Nepal, el último balance oficial sitúa en 1.357 los cuerpos y restos humanos recuperados y en 5.326 las personas todavía sin localizar, entre ellas alrededor de 587 extranjeros. Los últimos recuentos separados de Nepal y China elevan así el balance de la catástrofe a 1.400 muertos y 5.845 desaparecidos. EFE

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