Israel advierte a Reino Unido que sanciones a asentamientos serán un "error de cálculo"

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Jerusalén, 8 sep (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, advirtió contra las sanciones comerciales que el Reino Unido prevé anunciar este martes contra productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, y consideró que serían un "grave error de cálculo" y una "injerencia flagrante" en las elecciones de Israel.

"Si esto sucede -y otras naciones podrían sumarse-, creo que demostrará ser un grave error de cálculo, una decisión que quedará en el lado equivocado de la historia", afirmó Herzog durante una ceremonia en Jerusalén recogida por Presidencia en un comunicado.

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El presidente israelí sostuvo que, en el contexto actual, las posibles sanciones supondrían "una injerencia flagrante" en los comicios generales que se celebrarán en Israel en octubre, y aseguró que no beneficiarían a ninguna de las partes.

Según Herzog, las medidas afectarían directamente a los palestinos al "privarles de negocios y empleo".

También reaccionó al anuncio el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien calificó la acción de "irracional".

"Si el Reino Unido está realmente interesado en abordar los problemas que considera injustos, ¿dónde están las sanciones contra Corea del Norte, China y Rusia?", se preguntó en una entrevista con la cadena británica BBC difundida en sus redes. EFE

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