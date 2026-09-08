Honda cree que Madring "se adaptará mejor" al Aston Martin

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El director general de pista e ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, defendió este martes que el circuito de Madring, que acoge este fin de semana el Gran Premio de España de Fórmula 1, "se adaptará mejor" al AMR26 de Aston Martin.

"Esta es nuestra primera vez visitando el Madring, y es un circuito con características mixtas, compuesto por un trazado callejero y una instalación permanente. Como siempre, la manejabilidad va a ser importante", analizó el nipón en un mensaje publicado por Honda Racing F1 en redes sociales.

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Orihara relató que, tras incluir la nueva unidad de potencia en las últimas dos carreras, con "características diferentes", llevarán "estos aprendizajes a Madrid, particularmente en las áreas de manejabilidad y gestión de energía".

"En general, creemos que Madrid se adaptará mejor a nuestro paquete y nos esforzaremos por trabajar durante todo el fin de semana para ponernos en la mejor posición posible con lo que esté disponible", concluyó el mensaje en 'X'.