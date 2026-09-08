Gobierno de Portugal critica "negatividad" de moción de censura y anuncia ayudas fiscales

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Lisboa, 8 sep (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, afirmó este martes durante el debate de una moción de censura que esta iniciativa presentada por la ultraderecha ha generado "negatividad" y anunció nuevas ayudas fiscales que beneficiarán a los pensionistas, entre otros sectores.

"Esta moción no trajo ni alternativas creíbles ni tampoco un nuevo rumbo de gobierno. Trajo negatividad, maledicencia y espuma política (superficialidad)", afirmó el jefe del Gobierno de centroderecha, quien aseguró que el Ejecutivo está "centrado en la resolución de problemas concretos de los portugueses".

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"Continuaremos construyendo un Portugal renovado, mas moderno pero siempre equilibrado, más libre pero siempre responsable, más atractivo y acogedor pero siempre con nuestra cultura y con nuestra identidad", recalcó.

Aprovechó también para anunciar dos medidas que deberán ser aprobadas próximamente en Consejo de Ministros, que buscan beneficiar a dos millones de pensionistas y dos millones de familias.

"En primer lugar, vamos a atribuir un suplemento extraordinario a los pensionistas de forma progresiva hasta los 1.611,13 euros, que representa un valor de cerca de 400 millones de euros, y que será pagado junto con la pensión de diciembre", afirmó.

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En segundo lugar, indicó que van a aprobar la reducción del impuesto sobre la renta (IRS) "hasta el sexto escalón", en referencia a quienes cobren hasta cerca de 43.000 euros, también por un valor de 400 millones de euros.

"Este descenso -indicó Montenegro- abarca en la práctica a todos los contribuyentes del IRS, incluso a aquellos por encima del escalón de ingresos, dada la progresividad del impuesto. Este alivio fiscal será sentido como una reducción de las retenciones de fuente en noviembre en el salario y en el subsidio de Navidad".

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En ese sentido, el primer ministro argumentó que estas medidas "son solo posibles" por el desempeño económico del país y por la gestión financiera y presupuestaria de su Gobierno.

Montenegro realizó estas declaraciones y anuncios como respuesta a la moción de censura impulsada por el ultraderechista Chega debido a las polémicas que envuelven a la gestión del exdirector de la Policía Judicial portuguesa, Luís Neves, que actualmente es ministro del Interior.

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Durante su alocución ante el Parlamento, aprovechó también para hacer un repaso de los logros de su gestión en los últimos dos años, cuando subió al poder, en áreas como la sanidad, la educación y la reforma en la legislación migratoria.

El propio Neves compareció este martes ante una comisión parlamentaria apenas horas antes del debate de la moción.

Esta es la primera moción de censura que enfrenta el Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro, durante esta legislatura, aunque ya enfrentó otras dos durante la anterior, así como una moción de confianza que perdió en el Parlamento y que motivó la caída del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas. EFE

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