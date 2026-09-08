Antonio Tejado, indiferente al proyecto más personal de María del Monte: "Si el corazón se equivoca se le perdona"

(Foto de ARCHIVO) Antonio Tejado Europa Press Reportajes / Europa Press 21/5/2024

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Recién llegada de Asia donde ha estado grabando el reality de TVE 'Hasta el fin del mundo' con otros rostros conocidos como María José Campanario, María del Monte anunciaba hace unos días su proyecto más personal y sorprendente: "Si el corazón se equivoca, se le perdona". Un libro en el que, "desde un lugar muy mío, desde mi interior" se abrirá como nunca sobre "cosas que he vivido, que he aprendido, que me han hecho llorar, de los errores, de los aciertos y sobretodo de ese simple café que dejamos para después y ese después, puede llegar tarde".

Tendremos que esperar hasta el próximo 7 de octubre llegue a las librerías para saber si hablará sobre su relación con su sobrino Antonio Tejado ante el juicio que se celebrará en abril de 2027 y en el que se sentará en el banquillo acusado de cinco delitos por los que podría ser condenado a 30 años de cárcel por su presunta implicación en el violento atraco que la cantante y su pareja, Inmaculada Casal sufrieron en su vivienda de Sevilla el 24 de agosto de 2023.

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Una pesadilla que María ha revivido en su reaparición en el plató de 'Y ahora Sonsoles' este lunes tras el robo del que ha sido víctima la influencer Rocío Osorno en su casa este fin de semana cuando se encontraba en el interior con sus dos hijos pequeños. "Es algo que sigo teniendo dentro, la sensación de miedo, la incertidumbre, que son dos palabras que detesto porque paralizan" ha confesado, reconociendo que "es más que miedo, es pánico", y que dos años después continúa yendo a terapia al ser incapaz de superar lo que vivió cuando unos encapuchados las despertaron de madrugada, las amordazaron y las amenazaron de muerte mientras saqueaban sus joyas y colección de relojes de alta gama.

Mientras tanto, Tejado -en libertad provisional a la espera de juicio- continúa cumpliendo puntual con su cita con la Justicia y este lunes ha acudido a los Juzgados de Sevilla para firmar ante el juez. Serio, cabeza alta y paso firme, el sobrino de la artista ha ignorado las preguntas de la prensa una vez más y ha evitado pronunciarse sobre el libro de María, dejando en el aire si piensa léerselo y si cree que hablará sobre él.

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Impasible, y con una capacidad para no inmutarse, el ex de Chayo Mohedano tampoco ha querido decir nada sobre el empresario sevillano que estaría siendo investigado por haber filtrado presuntamente información sobre casas de famosos a una banda de ladrones que actuaban por la zona y podrían estar relacionado con los robos a las casas de Sergio Ramos o Espartaco, sin comentar que esto podría benedificiarle a la hora de intentar demostrar su inocencia en el asalto a la casa de su tía.