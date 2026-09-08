Agenda informativa multisoporte América para el martes 8 de septiembre de 2026

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COLOMBIA

- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar del apoyo estadounidense a la reconstrucción tras al terremoto, la cooperación contra el narcotráfico y la criminalidad y las vías de estrechar los lazos económicos. (foto)(audio)(video)(directo)

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- Crónica sobre las medidas de seguridad en Barranquilla, una ciudad que se estrena en el recibimiento de líderes mundiales, con la presencia del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. (foto)

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país empleará "todo su poder" para impedir que vuelva a producirse un ataque como los atentados del 11 de septiembre de 2001. (foto) (video) (directo)

- Los votantes del disputado estado de New Hampshire acuden este martes a las urnas para participar en las primarias en las que se elegirán los candidatos de las elecciones en noviembre.

- A menos de dos meses de las legislativas y con la popularidad de Donald Trump a la baja, los republicanos celebran este miércoles y jueves en Dallas una inédita convención de mitad de mandato. (foto) (video)

- El Supremo dirime la solicitud de la Administración del presidente Donald Trump para restablecer las nuevas normas del Servicio Postal que restringirían el voto por correo en las elecciones de mitad de mandato.

- La 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU se abre este martes y tendrá como principal cita el debate de alto nivel, que se celebrará del 22 al 26 y el 28 de septiembre de 2026.

- Teresa Zapeta, directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, aborda los principales retos que afrontan las mujeres indígenas y el papel que desempeñan en la defensa de sus derechos. (foto)(video)

- La artista española Elena del Rivero presenta una instalación con cien horas de video grabadas tras los atentados del 11S de 2001 en su antiguo estudio, cerca a la Zona Cero y que fue destruido. (foto) (video)

- Christie's expone en Nueva York vestidos de la película 'The Devil Wears Prada 2' para una subasta benéfica, ideada por la actriz y protagonista del filme, Meryl Streep. (foto)(video)

CANADÁ

- Canadá puso en vigor aranceles de represalia sobre importaciones estadounidenses valoradas en unos 20.000 millones de dólares, en una nueva escalada de la guerra comercial con EE.UU. y sin señales de que Ottawa y Washington vayan a retomar las negociaciones.

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- El primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó a EE.UU. de intentar aumentar la dependencia económica de Canadá y reiteró que Washington exigió durante las fallidas negociaciones comerciales capacidad para influir en los futuros acuerdos de Ottawa con terceros países.

MÉXICO

- El Gobierno de Claudia Sheinbaum entrega al Congreso el paquete económico 2027, con el desafío de avanzar en la reducción del déficit y mantener unas finanzas públicas estables sin sacrificar el gasto social. (foto)

- La inversión de capital privado en empresas mexicanas alcanzó los 6.000 millones de dólares durante el primer semestre (14 % más que en todo 2025), según la Asociación Mexicana de Capital Privado.

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- El festival Pachanga Antirracista nace como un encuentro multidisciplinar que busca erradicar el racismo en México y presentará, bajo el liderazgo de la actriz María Cristina (La Perla del Caribe), su programación de este año. (foto)

REPÚBLICA DOMINICANA

- República Dominicana realiza el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas, centros educativos y organizaciones sociales. (foto)(video)

- La oficina de Unicef en la República Dominicana presenta el informe 'Evidencia sobre el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes facilitados por la tecnología'.

GUATEMALA

- La organización indígena 48 Cantones de Totonicapán realiza una marcha en Ciudad de Guatemala para protestar por los altos costos de los combustibles en el país centroamericano. (foto)(video)

COSTA RICA

- La exposición fotográfica 'Casa Batlló de Gaudí: La joya modernista del genio catalán', llega a Costa Rica para acercar el legado del artista español a los costarricenses. (Foto) (Video)

PANAMÁ

- La calificadora de riesgo Moody's analiza la deuda y la perspectiva económica de Panamá en un foro en el que se anuncia la participación de ejecutivos y líderes empresariales. (foto)(video)(directo)

PERÚ

- El Ministerio de Cultura de Perú presenta "un importante hallazgo" en Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América, que fue la capital del reino preincaico de los chimús. (foto)(video)

BOLIVIA

- El Gobierno presenta su política antidroga, al tiempo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito entrega el reporte de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia en 2025. (foto)(video)

- El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció la suspensión temporal de nuevas operaciones de compra de dólares y estableció una reserva monetaria restringida que rige a partir de este martes para evitar presiones en el mercado cambiario, en el que rige un régimen flexible desde el pasado 29 de junio.

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BRASIL

- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) divulga los datos de producción, ventas y exportaciones de automóviles de Brasil en agosto.

ARGENTINA

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del legendario exfutbolista argentino Diego Armando Maradona.

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica los datos correspondientes a julio pasado de la actividad de la construcción.

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica los datos correspondientes a julio pasado de la actividad industrial.

ECUADOR

- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llega este miércoles a Ecuador para abordar la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, en plena campaña de bombardeos a embarcaciones ecuatorianas en el océano Pacífico.

- Los retos de la transición energética, la descarbonización y la sostenibilidad del país andino se abordan en la tercera edición del Congreso Internacional de Innovación Energética, organizada por la Cámara de Comercio Española en Quito. (foto)

DEPORTES

EEUU.- Abierto de tenis de Estados Unidos, en Nueva York, hasta el 13 de septiembre. (foto)

Honduras.- Previa del juego entre el Motagua hondureño y el Alianza salvadoreño por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Colombia.- El Independiente Santa Fe de Colombia recibe en Bogotá al Vasco da Gama de Brasil en el partido de ida de esta llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol. (foto)(video)

Brasil.- El Fluminense brasileño recibe al Platense de Argentina en el partido de ida de esta llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores de la Conmebol. (foto)

Uruguay.- Los remeros Felipe Klüver y Bruno Cetraro encabezarán a los 338 deportistas uruguayos en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, a partir del 12 de septiembre.

Argentina.- El argentino Boca Juniors recibe al brasileño São Paulo en el duelo de ida de esta llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol. (foto)

Argentina.- Previa del duelo de ida entre el argentino Estudiantes y el brasileño Corinthians por los cuartos de final de esta llave de la Copa Libertadores de la Conmebol. EFE

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