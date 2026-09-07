Nueva York crea la primera agencia municipal de derechos laborales y apoyo a sindicatos

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Washington, 7 sep (EFE).- La ciudad de Nueva York, dirigida por el socialista Zohran Mamdani, anunció este lunes la creación de una agencia municipal centrada en la defensa de los derechos laborales y el apoyo a los sindicatos.

La Oficina del Alcalde para el Poder de los Trabajadores, que según la Alcaldía es la primera de su tipo en Estados Unidos, destinará recursos del Gobierno local a labores de "divulgación, educación, políticas públicas e investigación" dirigidas a "trabajadores que carecen de prestaciones dignas, salarios adecuados y representación" en sus lugares de trabajo, indicó la Alcaldía en un comunicado.

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La agencia conectará a trabajadores de distintos sectores de la ciudad, celebrará audiencias públicas sobre los problemas que afrontan y los pondrá en contacto con organizaciones que puedan ayudarlos a sindicalizarse, detalló el Gobierno municipal.

La nueva oficina estará dirigida por Tony Perlstein, antiguo estibador y exdirector de organización sindical del sindicato United Auto Workers (UAW).

"Cada día, los trabajadores neoyorquinos acuden a sus puestos, cumplen con sus labores y mantienen esta ciudad en funcionamiento. Sin embargo, con demasiada frecuencia no tienen voz sobre sus condiciones laborales", afirmó Mamdani en el comunicado.

"La Oficina del Alcalde para el Poder de los Trabajadores garantizará que tengan voz en las decisiones antes de que la explotación se convierta en una crisis y las violaciones laborales se vuelvan habituales", agregó.

Mamdani, quien asumió en enero de este año la Alcaldía de la ciudad más poblada de Estados Unidos, prometió durante su campaña aumentar el número de trabajadores sindicalizados en Nueva York.

Aunque la ciudad registra una elevada tasa de afiliación sindical, del 20,5 %, más del doble del promedio nacional, situado en el 10 %, la cifra ha disminuido desde mediados de la década de 2000, cuando rondaba el 24 %, según un informe anual publicado la semana pasada por la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). EFE

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