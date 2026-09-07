Kushner afirma que Israel actúa de forma "un tanto irracional" en Gaza por las elecciones de octubre

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El enviado especial de Estados Unidos Jared Kushner ha considerado este domingo que Israel actúa de un modo "un tanto irracional" en "ciertos aspectos" en Gaza debido a las elecciones que serán celebradas en el país el próximo 27 de octubre, a la par que ha considerado que ambos países están "de acuerdo" en cuanto al "estado final" del enclave.

"Estamos resolviendo algunos problemas políticos en Israel. Creo que coincidimos con ellos en cuanto al objetivo final. Justo van a pasar por unas elecciones de locos y eso les hace actuar de forma un tanto irracional en ciertos aspectos. Pero estamos muy decididos y estamos resolviendo estas cuestiones", ha aseverado Kushner en rueda de prensa en el marco de su visita a Kiev, capital de Ucrania, en el que supone su primer desplazamiento, junto a Steve Witkoff --también enviado de Trump--, a territorio ucraniano desde el estallido de la guerra en 2022.

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A renglón seguido, el enviado especial ha sostenido que Gaza no solo "lleva mucho, mucho tiempo sin funcionar", sino que se trata de un enclave que "básicamente construyeron las ONG y los terroristas" y que ha sido "un lugar distópico durante mucho tiempo".

En ese sentido, el también yerno del jefe de la Casa Blanca, se ha jactado de que "durante el último año" ha sido "incrementada la ayuda humanitaria en la antigua zona de guerra", en lo que ha definido como un "cambio" en el modo en que se prestaba ayuda allí antes.

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"En Gaza, la ONU gastaba tres veces más por persona en ayuda que en Siria. ¿Por qué? Porque se había convertido en todo un complejo industrial de ayuda y gran parte de ella se estaba desviando para financiar una organización terrorista. Así que cambiamos la forma de prestar ayuda", ha alardeado Kushner agregando --sin ofrecer datos específicos-- que "ahora" Gaza "tiene una de las tasas de desnutrición más bajas del mundo".

Con todo, a finales del pasado mes de junio el director de Salud y Movilización Social de Médicos del Mundo, Ricardo Angora, alertó de que la población gazatí --además de la cisjordana y libanesa-- enfrenta una "crisis sanitaria de grandes proporciones" producto de la ofensiva israelí que está provocando una situación de inseguridad alimentaria, hídrica y mala salubridad, amén de la destrucción de hospitales y ataques contra sanitarios.

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En última instancia, el enviado norteamericano ha aludido nuevamente a la cuestión de la desmilitarización de la Franja de Gaza, confesando que hacerlo "no va a ser fácil". Ello llega apenas unas semanas después de que el propio Kushner augurara "avances" en esa cuestión en un plazo de 30 días, tras un encuentro mantenido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se ha opuesto a esta 'hoja de ruta' de la Junta de Paz y a quien el yerno de Trump prometió que no se procedería a la reconstrucción del enclave hasta que se completara el desarme de las milicias palestinas.