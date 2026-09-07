Real España gana y sube al segundo puesto igualado en puntos con Olimpia y Marathón

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Tegucigalpa, 6 sep (EFE).- Real España venció este domingo por 2-0 a Universidad Pedagógica y escaló al segundo lugar del torneo Apertura de Honduras, que tiene al Olimpia como líder por diferencia de goles, en detrimento del Marathón, al cierre de la sexta jornada.

Los hondureños Eddie Hernández y Anthony García anotaron los dos goles del Real España, en los minutos 12 y 16, respectivamente, tras asistencias de Darixon Vuelto y Roberto Osorto.

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Con este triunfo, Real España llegó a 14 puntos, los mismos que Olimpia y Marathón, aunque se situó segundo por mejor diferencia de goles, mientras que el Marathón cayó al tercer puesto.

Los universitarios necesitaban ganar para salir del fondo de la tabla, donde siguen últimos con dos puntos.

En otro partido de este domingo, Génesis, que tiene como timonel al portugués Fernando Mira, se impuso por 3-0 al Juticalpa y ascendió a la cuarta posición de la clasificación, con diez puntos.

Los goles del Génesis fueron anotados por los hondureños Edwin Maldonado, en el minuto 51, y Josman Figueroa, en el 53', además del brasileño Gabriel Araújo, en el 83'.

El sábado, Marathón, dirigido por el argentino Silvio Rudman, goleó por 5-0 al Estrella Roja, mientras que Motagua, actual campeón y bajo la dirección del español Javier López, empató sin goles con el Independiente.

Choloma y Olancho igualaron el viernes 0-0, mientras que el jueves Olimpia, que tiene al uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, goleó por 4-1 al Platense. EFE