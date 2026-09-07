Japón despliega cazas por cuarto día consecutivo tras detectar aviones militares chinos

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Tokio, 7 sep (EFE).- Japón desplegó este domingo cazas por cuarto día consecutivo tras detectar el vuelo de una aeronave militar china de recopilación de inteligencia, detalló este lunes el Estado Mayor Conjunto del archipiélago, en medio de las tensiones diplomáticas entre los dos países.

La aeronave, identificada como un avión Shaanxi Y-9, sobrevoló el mar de China Oriental hasta un punto al sur de las islas Danjo, un archipiélago deshabitado que forma parte de la prefectura de Nagasaki, antes de desplazarse hacia el suroeste, frente a las costas de Okinawa, y regresar después al continente.

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En incidentes similares registrados el jueves, viernes y sábado, los Y-9 chinos realizaron vuelos similares, y en todos los casos la Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa movilizó aviones de combate.

Además, este sábado, las autoridades japonesas identificaron también una aeronave rusa de recopilación de inteligencia que sobrevoló el Pacífico hacia la costa de Miyagi, en el noreste del archipiélago, antes de dirigirse hacia el mar de Japón a través del mar de Ojotsk.

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Las fuerzas japonesas desplegaron aviones de combate en respuesta al incidente.

Este tipo de encuentros fronterizos son relativamente frecuentes en el archipiélago, pero se producen en un momento de renovadas tensiones con China a cuenta de Taiwán, y con Rusia, después de una reciente visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a las disputadas islas Kuriles que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, calificó de "absolutamente inaceptable". EFE

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